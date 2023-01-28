На вихідних в Одесі та області очікують мокрий сніг та сильний вітер

Не залишайте авто під деревами та лініями електропередач

В Одесі та області від самого ранку спостерігається погіршення погодних умов. Мокрий сніг і пориви сильного вітру створюють ожеледицю на дорогах міста, що ускладнює рух для автомобілів.

Про це повідомляють у патрульній поліції Одеської області.

У зв'язку з погіршенням погодних умов одеситів закликають бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру й налипання мокрого снігу можливе падіння гілок та кабелів.

Небезпечні дороги

На кордоні Одеської області та Румунії сніг уже замітає слизькі дороги. За прогнозами синоптиків, до Одеси снігові хмари дійдуть вже під вечір.

Для отримання інформації про стан проїзду автошляхами та оперативного реагування на надзвичайні ситуації цілодобово працює єдиний контакт-центр Укравтодор: +38 067 400 60 80.

У разі надзвичайних ситуацій діють номери гарячих ліній:

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01;

Департамент міського господарства (диспетчерська) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Рекомендації для пішоходів:

використовуйте верхній одяг чи головні убори з світловідбивними елементами;

переходьте вулицю/дорогу тільки у місцях пішохідних переходів і будьте при цьому дуже уважними;

менше пересувайтеся вздовж автомобільних доріг.

Ми писали, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву

з якорів морських мін, які можуть прибити до берега. Також вони можуть дрейфувати уздовж узбережжя.

Окрім Одещини, погіршення погодних умов спостерігається в Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях.