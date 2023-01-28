На выходных в Одессе и области ожидают мокрый снег и сильный ветер

Гололедица и метель: в Одесской области ухудшается погода
В Одессе и области с самого утра наблюдается ухудшение погодных условий. Мокрый снег и порывы сильного ветра создают гололедицу на дорогах города, что усложняет движение автомобилей.
Об этом сообщают в патрульной полиции Одесской области.
-
Будут работать непрерывно: коммунальные службы Одессы перевели в усиленный режим работы
-
В Закарпатской области депутат облсовета изобразила область в цветах венгерского флага
-
Как повлияет на рынок топлива эмбарго на российский дизель в феврале: прогноз эксперта
-
США готовится к войне с Китаем в 2025 году, — СМИ
-
Нашли раненым среди поля: в Херсонской области мужчина подорвался на вражеской мине
-
Второй теракт за сутки: в Иерусалиме снова стрельба
-
Помощь многодетным семьям: в Николаеве откроют социальный центр
-
Сколько россиян погибло в Макеевке в первый день нового года: ответ британской разведки
-
НМТ 2023: каким будет тестирование в этом году и к чему готовиться выпускникам
-
Оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке: погибли три человека
В связи с ухудшением погодных условий одесситов призывают быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра и налипания мокрого снега возможно падение веток и кабелей.
Опасные дороги
На границе Одесской области и Румынии снег уже заметает скользкие дороги. По прогнозам синоптиков, в Одессу снеговые тучи дойдут уже к вечеру.
Для получения информации о состоянии проезда по дорогам и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации круглосуточно работает единый контакт-центр Укравтодор: +38 067 400 60 80.
При чрезвычайных ситуациях действуют номера горячих линий:
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01;
- Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.
Рекомендации для пешеходов:
- используйте верхнюю одежду или головные уборы со светоотбивающими элементами;
- переходите улицу/дорогу только в местах пешеходных переходов и будьте при этом очень внимательны;
- меньше передвигайтесь вдоль автомобильных дорог.
Мы писали, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва
с якорей морских мин, которые могут прибиться к берегу. Также они могут дрейфовать вдоль побережья.
Кроме Одесской области, ухудшение погодных условий наблюдается в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.