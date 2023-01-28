На выходных в Одессе и области ожидают мокрый снег и сильный ветер

Не оставляйте автомобиль под деревьями и линиями электропередач

В Одессе и области с самого утра наблюдается ухудшение погодных условий. Мокрый снег и порывы сильного ветра создают гололедицу на дорогах города, что усложняет движение автомобилей.

Об этом сообщают в патрульной полиции Одесской области.

В связи с ухудшением погодных условий одесситов призывают быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра и налипания мокрого снега возможно падение веток и кабелей.

Опасные дороги

На границе Одесской области и Румынии снег уже заметает скользкие дороги. По прогнозам синоптиков, в Одессу снеговые тучи дойдут уже к вечеру.

Для получения информации о состоянии проезда по дорогам и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации круглосуточно работает единый контакт-центр Укравтодор: +38 067 400 60 80.

При чрезвычайных ситуациях действуют номера горячих линий:

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01;

Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Рекомендации для пешеходов:

используйте верхнюю одежду или головные уборы со светоотбивающими элементами;

переходите улицу/дорогу только в местах пешеходных переходов и будьте при этом очень внимательны;

меньше передвигайтесь вдоль автомобильных дорог.

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с якорей морских мин, которые могут прибиться к берегу. Также они могут дрейфовать вдоль побережья.

Кроме Одесской области, ухудшение погодных условий наблюдается в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.