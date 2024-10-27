Прогноз погоди в Одесі: туман і теплі температури

Туман в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 28 жовтня, в Одесі та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Тож варто бути уважним за кермом.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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За прогнозом синоптиків, завтра в Одесі та по всій області очікується мінлива хмарність без опадів. У нічні та ранкові години в деяких районах можливий слабкий туман. Вітер південного напрямку зі швидкістю 6-11 м/с забезпечить приємну температуру, що вночі коливатиметься від +7...+9 °C, а вдень підвищиться до +16...+18 °C.

Погода в Одесі на 28 жовтня. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

По області температури будуть також теплими: вночі — +4...+9 °C, вдень — +14...+19 °C. На автошляхах вночі та вранці подекуди спостерігатиметься туман, що зменшить видимість до 200-500 метрів. Водіям варто бути обережними через погіршення видимості.

Погода в Одеській області на 28 жовтня. Фото: скриншот

Прогноз погоди на Одещині на найближчі дні

Над Одеською областю та морським узбережжям встановиться антициклон Xelat, що принесе стабільну, суху погоду без опадів.

Температура повітря:

Нічна: +2...+7 °C

Денна: +15... +20 °C

Атмосферні умови:

Місцями вночі та вранці очікується слабкий туман.

Високий атмосферний тиск забезпечить ясну погоду з мінливою хмарністю.

Температура морської води: +15…+16 °C

Хвилювання моря: легке.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україну завітав антициклон Xelat. Також, за прогнозами Наталки Діденко, в Україні у понеділок, 28 жовтня, очікується тепла осіння погода.