Прогноз погоди в Одесі: туман і теплі температури

Обережно на дорогах — одеситів попереджають про туман завтра
Завтра, 28 жовтня, в Одесі та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Тож варто бути уважним за кермом.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
За прогнозом синоптиків, завтра в Одесі та по всій області очікується мінлива хмарність без опадів. У нічні та ранкові години в деяких районах можливий слабкий туман. Вітер південного напрямку зі швидкістю 6-11 м/с забезпечить приємну температуру, що вночі коливатиметься від +7...+9 °C, а вдень підвищиться до +16...+18 °C.
Погода в Одеській області
По області температури будуть також теплими: вночі — +4...+9 °C, вдень — +14...+19 °C. На автошляхах вночі та вранці подекуди спостерігатиметься туман, що зменшить видимість до 200-500 метрів. Водіям варто бути обережними через погіршення видимості.
Прогноз погоди на Одещині на найближчі дні
Над Одеською областю та морським узбережжям встановиться антициклон Xelat, що принесе стабільну, суху погоду без опадів.
Температура повітря:
- Нічна: +2...+7 °C
- Денна: +15... +20 °C
Атмосферні умови:
Місцями вночі та вранці очікується слабкий туман.
Високий атмосферний тиск забезпечить ясну погоду з мінливою хмарністю.
- Температура морської води: +15…+16 °C
- Хвилювання моря: легке.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україну завітав антициклон Xelat. Також, за прогнозами Наталки Діденко, в Україні у понеділок, 28 жовтня, очікується тепла осіння погода.
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