Прогноз погоды в Одессе: туман и теплые температуры.

Туман в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 28 октября, в Одессе и области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Поэтому следует быть внимательным за рулем.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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По прогнозу синоптиков, завтра в Одессе и по всей области ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы в некоторых районах возможен слабый туман. Ветер южного направления со скоростью 6-11 м/с обеспечит приятную температуру, которая ночью будет колебаться от +7...+9 °C, а днем поднимется до +16...+18 °C.

Погода в Одессе на 28 октября. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

По области температура будет также теплой: ночью +4...+9 °C, днем +14...+19 °C. На автодорогах ночью и утром местами будет туман, что уменьшит видимость до 200-500 метров. Водителям следует быть осторожными из-за ухудшения видимости.

Погода в Одесской области на 28 октября. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области на ближайшие дни

Над Одесской областью и морским побережьем установится антициклон Xelat, что принесет стабильную сухую погоду без осадков.

Температура воздуха:

Ночью: +2...+7 °C

Днем: +15... +20 °C

Атмосферные условия:

Местами ночью и утром ожидается слабый туман.

Высокое атмосферное давление обеспечит ясную погоду с переменной облачностью.

Температура морской воды: +15…+16 °C

Волнение моря: легкое.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украину посетил антициклон Xelat. Также, по прогнозам Наталки Диденко, в Украине в понедельник, 28 октября, ожидается теплая осенняя погода.