На Одесу насувається туман

Туман над Одесою. Фото: скриншот

В Одесі найближчим часом очікується сильний туман. Він зберігатиметься до кінця дня та протягом усієї ночі. Водіїв закликають подбати про безпеку.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Повідомлення про туман. Фото: скриншот

За даними метеорологів, видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів.

Правила безпеки

вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з'явилася зненацька;

збільшіть дистанцію між автомобілями — не менше 50 м;

користуйтесь протитуманними фарами;

уважно слідкуйте за сигналами автомобілів, що рухаються попереду;

не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин;

при неможливості руху, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі.

Погода на завтра

За прогнозами синоптиків, завтра, 8 січня, в Одесі стовпчик термометра покаже вночі +3...+8 °C, вдень +9...+14 °C. Вітер південно-західний, 12-14 м/с. Рівні моря на узбережжі та в лиманах — безпечні.

Зазначимо, що завтра майже по всій Україні прогнозують майже весняну погоду. Втім, у Києві можливі дощі й холод.