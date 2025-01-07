На Одесу насувається туман

Обережно за кермом — Одесу накриє густий туман
В Одесі найближчим часом очікується сильний туман. Він зберігатиметься до кінця дня та протягом усієї ночі. Водіїв закликають подбати про безпеку.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
За даними метеорологів, видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів.
Правила безпеки
- вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з'явилася зненацька;
- збільшіть дистанцію між автомобілями — не менше 50 м;
- користуйтесь протитуманними фарами;
- уважно слідкуйте за сигналами автомобілів, що рухаються попереду;
- не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин;
- при неможливості руху, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі.
Погода на завтра
За прогнозами синоптиків, завтра, 8 січня, в Одесі стовпчик термометра покаже вночі +3...+8 °C, вдень +9...+14 °C. Вітер південно-західний, 12-14 м/с. Рівні моря на узбережжі та в лиманах — безпечні.
Зазначимо, що завтра майже по всій Україні прогнозують майже весняну погоду. Втім, у Києві можливі дощі й холод.
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