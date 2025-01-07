На Одессу надвигается туман

Туман над Одессой. Фото: скриншот

В Одессе в ближайшее время ожидается сильный туман. Он будет сохраняться до конца дня и в течение всей ночи. Водителей призывают позаботиться о безопасности.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Сообщение о тумане. Фото: скриншот

По данным метеорологов, видимость на дорогах составит 200-500 метров.

Правила безопасности

выбирайте скоростной режим, который обеспечивал бы своевременное торможение перед препятствием, которое появилось неожиданно;

увеличьте дистанцию между автомобилями - не менее 50 м;

пользуйтесь противотуманными фарами;

внимательно следите за сигналами автомобилей, движущихся впереди;

не допускайте резкого торможения без особых на то причин;

при невозможности движения, плавно тормозя, займите место на обочине.

Погода на завтра

По прогнозам синоптиков, завтра, 8 января, в Одессе столбик термометра покажет ночью +3...+8 °C, днем +9...+14 °C. Ветер юго-западный, 12-14 м/с. Уровни моря на побережье и в лиманах — безопасные.

Отметим, что завтра почти по всей Украине прогнозируют почти весеннюю погоду. Впрочем, в Киеве возможны дожди и холод.