На Одессу надвигается туман

Осторожно за рулем — Одессу накроет густой туман
В Одессе в ближайшее время ожидается сильный туман. Он будет сохраняться до конца дня и в течение всей ночи. Водителей призывают позаботиться о безопасности.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
По данным метеорологов, видимость на дорогах составит 200-500 метров.
Правила безопасности
- выбирайте скоростной режим, который обеспечивал бы своевременное торможение перед препятствием, которое появилось неожиданно;
- увеличьте дистанцию между автомобилями - не менее 50 м;
- пользуйтесь противотуманными фарами;
- внимательно следите за сигналами автомобилей, движущихся впереди;
- не допускайте резкого торможения без особых на то причин;
- при невозможности движения, плавно тормозя, займите место на обочине.
Погода на завтра
По прогнозам синоптиков, завтра, 8 января, в Одессе столбик термометра покажет ночью +3...+8 °C, днем +9...+14 °C. Ветер юго-западный, 12-14 м/с. Уровни моря на побережье и в лиманах — безопасные.
Отметим, что завтра почти по всей Украине прогнозируют почти весеннюю погоду. Впрочем, в Киеве возможны дожди и холод.
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