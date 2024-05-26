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Об'єднані морем — в Одесі провели акцію на підтримку зниклих моряків

26 травня 2024 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Об'єднані морем — в Одесі провели акцію на підтримку зниклих моряків
Стенд з фотографіями на Думській площі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі відбулася акція, організована родинами військовослужбовців, щоб привернути увагу до проблеми зниклих безвісти моряків. Родини сподіваються, що цей захід допоможе підвищити обізнаність суспільства про долю їхніх близьких і сприятиме їхньому пошуку.

Про це з місця події повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Акція на підтримку зниклих моряків

На Думській площі, біля мерії, установили стенди з портретами військових моряків. Організатори кажуть, що ця акція-нагадування проходить щотижня. 

"Ця акція — наш спосіб сказати, що ми не забули про наших синів і чоловіків. Ми сподіваємося на підтримку суспільства і влади у пошуках зниклих", — зазначила організаторка акції Олеся.

Об'єднані морем — в Одесі провели акцію на підтримку зниклих моряків - фото 1
Організаторка акції Олеся. Фото: Новини.LIVE
Об'єднані морем — в Одесі провели акцію на підтримку зниклих моряків - фото 2
Стенд з фотографіями. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що фотовиставка привернула увагу багатьох жителів Одеси, які прийшли підтримати родини зниклих моряків. Вони зупинялися біля стендів з портретами та ретельно вивчали їх. 

Об'єднані морем — в Одесі провели акцію на підтримку зниклих моряків - фото 3
Плакати на підтримку зниклих моряків. Фото: Новини.LIVE
Об'єднані морем — в Одесі провели акцію на підтримку зниклих моряків - фото 4
Люди біля стенду з фотографіями військових моряків. Фото: Новини.LIVE

Більше про зниклих моряків 

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення український катер "Слов'янськ" зазнав обстрілу з боку агресора. В результаті судно пішло на дно. Врятувати вдалося вісім членів екіпажу, ще 11 досі вважаються зниклими безвісти. Пізніше 7 травня, десантно-штурмовий катер "Станіслав" типу "Кентавр" брав участь у відвойовуванні острова Зміїний. Внаслідок прямого влучання він потонув, а доля п'яти членів екіпажу досі невідома.

Об'єднані морем — в Одесі провели акцію на підтримку зниклих моряків - фото 5
Портрети зниклих безвісти моряків. Фото: Новини.LIVE
Об'єднані морем — в Одесі провели акцію на підтримку зниклих моряків - фото 6
Фото зниклих моряків. Фото: Новини.LIVE
Об'єднані морем — в Одесі провели акцію на підтримку зниклих моряків - фото 7
Власноруч виготовлені плакати. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що попри те, що основні бойові дії російсько-української війни тривають на суходолі, Україна отримує і військову допомогу для посилення своїх морських підрозділів. Про те, яку саме морську техніку західні партнери передали чи виготовляють для потреб України — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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