Об'єднані морем — в Одесі провели акцію на підтримку зниклих моряків

Стенд з фотографіями на Думській площі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі відбулася акція, організована родинами військовослужбовців, щоб привернути увагу до проблеми зниклих безвісти моряків. Родини сподіваються, що цей захід допоможе підвищити обізнаність суспільства про долю їхніх близьких і сприятиме їхньому пошуку.

Про це з місця події повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Акція на підтримку зниклих моряків

На Думській площі, біля мерії, установили стенди з портретами військових моряків. Організатори кажуть, що ця акція-нагадування проходить щотижня.

"Ця акція — наш спосіб сказати, що ми не забули про наших синів і чоловіків. Ми сподіваємося на підтримку суспільства і влади у пошуках зниклих", — зазначила організаторка акції Олеся.

Організаторка акції Олеся. Фото: Новини.LIVE

Стенд з фотографіями. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що фотовиставка привернула увагу багатьох жителів Одеси, які прийшли підтримати родини зниклих моряків. Вони зупинялися біля стендів з портретами та ретельно вивчали їх.

Плакати на підтримку зниклих моряків. Фото: Новини.LIVE

Люди біля стенду з фотографіями військових моряків. Фото: Новини.LIVE

Більше про зниклих моряків

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення український катер "Слов'янськ" зазнав обстрілу з боку агресора. В результаті судно пішло на дно. Врятувати вдалося вісім членів екіпажу, ще 11 досі вважаються зниклими безвісти. Пізніше 7 травня, десантно-штурмовий катер "Станіслав" типу "Кентавр" брав участь у відвойовуванні острова Зміїний. Внаслідок прямого влучання він потонув, а доля п'яти членів екіпажу досі невідома.

Портрети зниклих безвісти моряків. Фото: Новини.LIVE

Фото зниклих моряків. Фото: Новини.LIVE

Власноруч виготовлені плакати. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що попри те, що основні бойові дії російсько-української війни тривають на суходолі, Україна отримує і військову допомогу для посилення своїх морських підрозділів. Про те, яку саме морську техніку західні партнери передали чи виготовляють для потреб України — читайте у матеріалі Новини.LIVE.