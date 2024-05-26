Объединенные морем — в Одессе провели акцию в поддержку пропавших моряков

Стенд с фотографиями на Думской площади. Фото: Новини.LIVE

В Одессе прошла акция, организованная семьями военнослужащих, чтобы привлечь внимание к проблеме пропавших без вести моряков. Семьи надеются, что эта мера поможет повысить осведомленность общества о судьбе их близких и будет способствовать их поиску.

Об этом с места происшествия сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Акция в поддержку пропавших моряков

На Думской площади возле мэрии установили стенды с портретами военных моряков. Организаторы говорят, что эта акция-напоминание проходит еженедельно.

"Эта акция — наш способ сказать, что мы не забыли о наших сыновьях и мужчинах. Мы надеемся на поддержку общества и власти в поисках пропавших", — отметила организатор акции Олеся.

Организатор акции Олеся. Фото: Новини.LIVE

Стенд с фотографиями. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что фотовыставка привлекла внимание многих жителей Одессы, пришедших поддержать семьи пропавших моряков. Они останавливались у стендов с портретами и тщательно изучали их.

Плакать в поддержку пропавших моряков. Фото: Новини.LIVE

Люди возле стенда с фотографиями военных моряков. Фото: Новини.LIVE

Больше о пропавших моряках

Напомним, в начале полномасштабного вторжения украинский катер "Славянск" подвергся обстрелу со стороны агрессора. В результате судно пошло ко дну. Спасти удалось восемь членов экипажа, еще 11 до сих пор числятся пропавшими без вести. Позже 7 мая, десантно-штурмовой катер "Станислав" типа "Кентавр" принимал участие в отвоевывании острова Змеиный. В результате прямого попадания он утонул, а судьба пяти членов экипажа до сих пор неизвестна.

Портрет пропавших без вести моряков. Фото: Новини.LIVE

Фото пропавших моряков. Фото: Новини.LIVE

Собственноручно изготовлены плакаты. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что, несмотря на то, что основные боевые действия российско-украинской войны продолжаются на суше, Украина получает и военную помощь для усиления своих морских подразделений. О том, какую морскую технику западные партнеры передали или производят для нужд Украины — читайте в материале Новини.LIVE.