Объединенные морем — в Одессе провели акцию в поддержку пропавших моряков
В Одессе прошла акция, организованная семьями военнослужащих, чтобы привлечь внимание к проблеме пропавших без вести моряков. Семьи надеются, что эта мера поможет повысить осведомленность общества о судьбе их близких и будет способствовать их поиску.
Об этом с места происшествия сообщают журналисты Новини.LIVE.
Акция в поддержку пропавших моряков
На Думской площади возле мэрии установили стенды с портретами военных моряков. Организаторы говорят, что эта акция-напоминание проходит еженедельно.
"Эта акция — наш способ сказать, что мы не забыли о наших сыновьях и мужчинах. Мы надеемся на поддержку общества и власти в поисках пропавших", — отметила организатор акции Олеся.
Отметим, что фотовыставка привлекла внимание многих жителей Одессы, пришедших поддержать семьи пропавших моряков. Они останавливались у стендов с портретами и тщательно изучали их.
Больше о пропавших моряках
Напомним, в начале полномасштабного вторжения украинский катер "Славянск" подвергся обстрелу со стороны агрессора. В результате судно пошло ко дну. Спасти удалось восемь членов экипажа, еще 11 до сих пор числятся пропавшими без вести. Позже 7 мая, десантно-штурмовой катер "Станислав" типа "Кентавр" принимал участие в отвоевывании острова Змеиный. В результате прямого попадания он утонул, а судьба пяти членов экипажа до сих пор неизвестна.
Добавим, что, несмотря на то, что основные боевые действия российско-украинской войны продолжаются на суше, Украина получает и военную помощь для усиления своих морских подразделений. О том, какую морскую технику западные партнеры передали или производят для нужд Украины — читайте в материале Новини.LIVE.
Читайте Новини.LIVE!