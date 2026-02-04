Затори на дорозі Одеса–Рені 4 лютого: актуальний стан руху

Автівки на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 4 лютого на автомобільній дорозі Одеса–Рені утворилися незначні затори на декількох ділянках траси. Проїзд автомобілів ускладнено. Водіям варто враховувати затримки та слідкувати за оновленням. Важливо заздалегідь ретельно планувати маршрут та знати об’їзні шляхи, щоб уникнути тривалих затримок.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

Шлях до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" відбувається з невеликими затримками. Затори спостерігаються біля села Маяки, а також в районі НПП "Нижньодністропський". Час у дорозі наразі складає близько 1 години 19 хвилин.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух авто на дорозі до паромної переправи в Орлівці здійснюється без проблем — транспорт рухається вільно, без затримок і заторів. Невеликі ускладнення фіксуються лише на в'їзді з транзитної зони з Молдовою. Час у дорозі перевищує чотири години.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також проходить без заторів. Невеликі черги фіксують лише до та після транзитної зони з Молдовою. Час у дорозі може досягати близько 4 годин 30 хвилин. Існує альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію сусідньої країни, але подорож за ним може тривати понад 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, на яких пунктах пропуску України є черги.