Пробки на дороге Одесса–Рени 4 февраля: актуальное состояние движения

Машины на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 4 февраля на автомобильной дороге Одесса-Рени образовались незначительные пробки на нескольких участках трассы. Проезд автомобилей затруднен. Водителям следует учитывать задержки и следить за обновлением. Важно заранее тщательно планировать маршрут и знать объездные пути, чтобы избежать длительных задержек.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Путь к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" происходит с небольшими задержками. Пробки наблюдаются возле села Маяки, а также в районе НПП "Нижнеднестропский". Время в пути сейчас составляет около 1 часа 19 минут.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение авто на дороге к паромной переправе в Орловке осуществляется без проблем — транспорт движется свободно, без задержек и пробок. Небольшие осложнения фиксируются только на въезде из транзитной зоны с Молдовой. Время в пути превышает четыре часа.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Движение к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" также проходит без пробок. Небольшие очереди фиксируют только до и после транзитной зоны с Молдовой. Время в пути может достигать около 4 часов 30 минут. Существует альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию соседней страны, но путешествие по нему может длиться более 5 часов.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, на каких пунктах пропуска Украины есть очереди. Также мы писали о том, что мошенники придумали новый способ угона популярных авто.