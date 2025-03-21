Можливе обмеження додатку Telegram в Україні

Люди відпочивають на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Дискусія щодо можливого обмеження Telegram в Україні набирає обертів. Депутати закликають до таких заходів через зростання випадків вербування українських підлітків ворожими силами, наголошуючи, що месенджер став платформою для організації терактів.

Журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, що вони думають з приводу обмеження додатку.

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Вимкнення Telegram

Telegram став одним із найпопулярніших месенджерів в Україні, особливо під час війни, коли швидкість і доступність інформації мають критичне значення. Багато людей сприймають цей додаток як основний засіб комунікації та не уявляють, як можна від нього відмовитися. Для них його заборона здається нереалістичною.

"Користуюсь тільки Telegram, іншими месенджерами я не користуюсь. Якщо його заборонять, то, мабуть, на поштових голубів перейду. Нічого іншого не буду розглядати", — каже Микита.

Одесит Микита про вимкнення Telegram. Фото: Новини.LIVE

Частина українців вважає, що закриття популярного месенджера не вирішить проблему, а лише ускладнить доступ до інформації та зв’язку між людьми. З одного боку, Telegram став майданчиком для поширення оперативних новин і волонтерської діяльності, з іншого — залишається платформою, яку використовують деструктивні сили. Тому питання його обмеження викликає суперечливі думки.

"Я думаю, що це не покращить ситуації в Україні, якщо ми будемо скасовувати соціальні мережі чи інформаційні. Треба все ж таки залишити нам ці канали", — відзначила Наталія Миколаївна.

Вчителька Наталія Миколаївна про заборону Telegram. Фото: Новини.LIVE

Альтернатива Telegram

Зараз Telegram користуються майже 80% українців. Для порівняння, YouTube посідає друге місце за популярністю, а Facebook закриває трійку лідерів. Проте навіть зараз одесити не розглядають варіант переходу на інші месенджери, а якщо і змушені будуть, то віддаватимуть перевагу конфіденційним додаткам.

"Це зараз найрозповсюдженіший месенджер по всій країні. Наче 80% українців користуються Telegram, я не уявляю собі навіть такого. Я думаю, що немає ніяких альтернатив, але є "Сигнал", конфіденціальний месенджер, скоріш за все ним буду користуватися або Viber", — ділиться Богдан.

Одесит Богдан про альтернативу месенджеру. Фото: Новини.LIVE

Проте не всі готові до зміни звичних комунікаційних платформ. Для багатьох Telegram є не лише месенджером, а й робочим інструментом.

"Ставлюсь негативно, тому що це дуже зручний месенджер. Там і робочі чати, тобто він актуальний всюди. У всіх майже є Telegram, тому дуже негативно. У мене навіть немає припущень, чим користуватися, не хочеться йти у Viber чи інші месенджері", — зазначає Анна.

Одеситка Анна висловлюється про заборону додатку. Фото: Новини.LIVE

Обійти блокування

Навіть якщо Telegram буде офіційно заблокований, користувачі знайдуть способи обходу обмежень за допомогою інших сервісів.

"Мені здається, що це максимально абсурдне рішення. Зараз всі українці перейшли на Telegram, а WhatsApp ще не настільки програмований. Мені особисто здається, що Telegram набагато зручніше", — каже Богдан.

Місцевий житель Богдан про зручність Telegram.

Фото: Новини.LIVE

Питання обмеження Telegram в Україні залишається відкритим. Баланс між безпекою та свободою інформації — складний виклик, який впливає не лише на комфорт користувачів, а й на національну безпеку країни.

Раніше ми писали про теракт в Івано-Франківську з боку РФ, де вербували підлітків через телеграм-канал. А також про те, що нардеп закликав обмежити Telegram в Україні — причина.