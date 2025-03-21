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Ограничения Telegram в Украине — что думают одесситы

21 марта 2025 22:33
Виктория Яслык - редактор
Виктория Яслык
редактор
Возможно ограничение приложения Telegram в Украине
Люди отдыхают на улице. Фото: Новини.LIVE
Виктория Яслык - редактор
Виктория Яслык
редактор

Дискуссия о возможном ограничении Telegram в Украине набирает обороты. Депутаты призывают к таким мерам из-за роста случаев вербовки украинских подростков вражескими силами. Подчеркивая, что мессенджер стал платформой для организации терактов.

Журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, что они думают по поводу ограничения приложения.

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Отключение Telegram

Telegram стал одним из самых популярных мессенджеров в Украине, особенно во время войны, когда скорость и доступность информации имеют критическое значение. Многие люди воспринимают это приложение как основное средство коммуникации и не представляют, как можно от него отказаться. Для них его запрет кажется нереалистичным.

"Пользуюсь только Telegram, другими мессенджерами я не пользуюсь. Если его запретят, то, пожалуй, на почтовых голубей перейду. Ничего другого не буду рассматривать", говорит Никита.

Одесит Микита про заборону додатку
Одессит Никита об отключении Telegram.
Фото: Новини.LIVE

Часть украинцев считает, что закрытие популярного мессенджера не решит проблему, а лишь усложнит доступ к информации и связи между людьми. С одной стороны, Telegram стал площадкой для распространения оперативных новостей и волонтерской деятельности, с другой  остается платформой, которую используют деструктивные силы. Поэтому вопрос его ограничения вызывает противоречивые мнения.

"Я думаю, что это не улучшит ситуации в Украине, если мы будем отменять социальные или информационные сети. Надо все же оставить нам эти каналы",  отметила Наталья Николаевна.

Вчителька Наталія Миколаївна, про заборону додатку
Учительница Наталья Николаевна о запрете Telegram. Фото: Новини.LIVE

Альтернатива Telegram

Сейчас Telegram пользуются почти 80% украинцев. Для сравнения, YouTube занимает второе место по популярности, а Facebook закрывает тройку лидеров. Однако даже сейчас одесситы не рассматривают вариант перехода на другие мессенджеры, а если и вынуждены будут, то будут отдавать предпочтение конфиденциальным приложениям.

"Это сейчас самый распространенный мессенджер по всей стране. Якобы 80% украинцев пользуются Telegram, я не представляю себе даже такого. Думаю, что нет никаких альтернатив, но из конфиденциальных мессенджеров есть "Сигнал", скорее всего им буду пользоваться или Viber", делится Богдан.

Одесит Богдан про альтернативу телеграм
Одессит Богдан об альтернативе мессенджеру.
Фото: Новини.LIVE

Однако не все готовы к изменению привычных коммуникационных платформ. Для многих Telegram является не только мессенджером, но и рабочим инструментом.

"Отношусь негативно, потому что это очень удобный мессенджер. Там и рабочие чаты, то есть он актуален везде. У всех почти есть Telegram, поэтому очень негативно. У меня даже нет предположений, чем пользоваться, не хочется идти в Viber или другие мессенджеры", отмечает Анна.

Одеситка Анна про альтернативні додатки
Одесситка Анна говорит о запрете приложения. Фото: Новини.LIVE

Обойти блокировку

Даже если Telegram будет официально заблокирован, пользователи найдут способы обхода ограничений с помощью других сервисов.

"Мне кажется, что это максимально абсурдное решение. Сейчас все украинцы перешли на Telegram, а WhatsApp еще не настолько программируемый. Мне лично кажется, что Telegram намного удобнее", говорит Богдан.

Одесит Богдан про обхід заборони
Местный житель Богдан об удобстве Telegram. 
Фото: Новини.LIVE

Вопрос ограничения Telegram в Украине остается открытым. Баланс между безопасностью и свободой информации  сложный вызов, который влияет не только на комфорт пользователей, но и на национальную безопасность страны.

Ранее мы писали о теракте в Ивано-Франковске со стороны РФ, когда вербовали подростков через телеграмм-канал. А также о том, что нардеп призвал ограничить Telegram в Украине  причина.

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