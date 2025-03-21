Возможно ограничение приложения Telegram в Украине

Ограничения Telegram в Украине — что думают одесситы
Дискуссия о возможном ограничении Telegram в Украине набирает обороты. Депутаты призывают к таким мерам из-за роста случаев вербовки украинских подростков вражескими силами. Подчеркивая, что мессенджер стал платформой для организации терактов.
Журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, что они думают по поводу ограничения приложения.
Отключение Telegram
Telegram стал одним из самых популярных мессенджеров в Украине, особенно во время войны, когда скорость и доступность информации имеют критическое значение. Многие люди воспринимают это приложение как основное средство коммуникации и не представляют, как можно от него отказаться. Для них его запрет кажется нереалистичным.
"Пользуюсь только Telegram, другими мессенджерами я не пользуюсь. Если его запретят, то, пожалуй, на почтовых голубей перейду. Ничего другого не буду рассматривать", — говорит Никита.
Часть украинцев считает, что закрытие популярного мессенджера не решит проблему, а лишь усложнит доступ к информации и связи между людьми. С одной стороны, Telegram стал площадкой для распространения оперативных новостей и волонтерской деятельности, с другой — остается платформой, которую используют деструктивные силы. Поэтому вопрос его ограничения вызывает противоречивые мнения.
"Я думаю, что это не улучшит ситуации в Украине, если мы будем отменять социальные или информационные сети. Надо все же оставить нам эти каналы", — отметила Наталья Николаевна.
Альтернатива Telegram
Сейчас Telegram пользуются почти 80% украинцев. Для сравнения, YouTube занимает второе место по популярности, а Facebook закрывает тройку лидеров. Однако даже сейчас одесситы не рассматривают вариант перехода на другие мессенджеры, а если и вынуждены будут, то будут отдавать предпочтение конфиденциальным приложениям.
"Это сейчас самый распространенный мессенджер по всей стране. Якобы 80% украинцев пользуются Telegram, я не представляю себе даже такого. Думаю, что нет никаких альтернатив, но из конфиденциальных мессенджеров есть "Сигнал", скорее всего им буду пользоваться или Viber", — делится Богдан.
Однако не все готовы к изменению привычных коммуникационных платформ. Для многих Telegram является не только мессенджером, но и рабочим инструментом.
"Отношусь негативно, потому что это очень удобный мессенджер. Там и рабочие чаты, то есть он актуален везде. У всех почти есть Telegram, поэтому очень негативно. У меня даже нет предположений, чем пользоваться, не хочется идти в Viber или другие мессенджеры", — отмечает Анна.
Обойти блокировку
Даже если Telegram будет официально заблокирован, пользователи найдут способы обхода ограничений с помощью других сервисов.
"Мне кажется, что это максимально абсурдное решение. Сейчас все украинцы перешли на Telegram, а WhatsApp еще не настолько программируемый. Мне лично кажется, что Telegram намного удобнее", — говорит Богдан.
Вопрос ограничения Telegram в Украине остается открытым. Баланс между безопасностью и свободой информации — сложный вызов, который влияет не только на комфорт пользователей, но и на национальную безопасность страны.
Ранее мы писали о теракте в Ивано-Франковске со стороны РФ, когда вербовали подростков через телеграмм-канал. А также о том, что нардеп призвал ограничить Telegram в Украине — причина.
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