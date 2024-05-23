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Оборона Криму послаблена — Братчук про тактику окупантів на півострові

23 травня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Оборона Криму послаблена — Братчук про тактику окупантів на півострові
Російська база ППО у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Збройні Сили України продовжують успішно руйнувати систему протиповітряної оборони російських військ на окупованому півострові.  Цьому активно сприяє партизанський підпільний рух, який допомагає Силам Оборони наносити удари по критичних точках ворога.

Про це в етері телемарафону повідомив Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

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Втрати ворога значні

Втрати російської ППО в Криму вже є серйозними, хоча ще не досягли критичного рівня. За словами військового, окупанти маневрують по території півострова та намагається зберегти оборонні позиції.

"Звичайно, ворог маневрує по території українського півострова... він намагається використовувати свою мобільність там і, власне, для того і працює партизанський підпільний рух, щоб з'ясувати, де знаходяться ці комплекси і наскільки швидко ми зможемо дати по них відповідь. У будь-якому разі найголовніше — це те, що нам сьогодні вдається реалізовувати стратегію знищення цієї "парасольки ППО" над Кримом і ми бачимо це у відповідному "Кримському трикутнику", — зазначив Сергій Братчук.

Сили окупантів у Криму

Наразі у Криму немає ворожих ракетоносіїв, які були б здатні завдавати ударів по території України.  Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що завдяки успішним атакам на об’єкти ППО, радіолокаційні станції та місця зосередження особового складу, Україна змогла значно послабити оборону Криму.

"Ми розчищаємо коридори прольотів для нашої майбутньої авіації, знищуючи об’єкти на території Криму, як ППО, так і РЛС й об’єкти в місцях зосередження особового складу. Тобто баланс сил там вже міняє далекобійна зброя західного виробництва", — зазначив Сергій Грабський.

Більше про події у Криму

Ми писали раніше, що попри пропагандистські закиди росіян, що жителі Криму налаштовані здебільшого проросійськи, це не так. Велика частка людей, зокрема кримських татар та етнічних українців, на території Криму чекають на звільнення півострова. 

Також ми повідомляли, що ⁨в Криму після нещодавніх вибухів на російському аеродромі Бельбек почали детонувати боєприпаси. А саме вибухи лунали на складі, де зберігаються ракети для винищувачів МіГ-31 та Су-27.

Одеса
російські війська
Крим
кримські татари
окупанти
партизани
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ППО
деокупація України
Сергій Братчук
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