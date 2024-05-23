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Оборона Крыма ослаблена — Братчук о тактике оккупантов на полуострове

23 мая 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Оборона Крыма ослаблена — Братчук о тактике оккупантов на полуострове
Российская база ПВО в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Вооруженные Силы Украины продолжают успешно разрушать систему противовоздушной обороны российских войск на оккупированном полуострове. Этому активно способствует партизанское подпольное движение, помогающее Силам Обороны наносить удары по критическим точкам врага.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

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Потери врага значительны

Потери российской ПВО в Крыму уже серьезны, хотя еще не достигли критического уровня. По словам военного, оккупанты маневрируют по территории полуострова и пытаются сохранить оборонительные позиции.

"Конечно, враг маневрирует по территории украинского полуострова... он пытается использовать свою мобильность там и, собственно, для того и работает партизанское подпольное движение, чтобы выяснить, где находятся эти комплексы и насколько быстро мы сможем дать по ним ответ. Во всяком случае, самое главное — это то, что нам сегодня удается реализовывать стратегию уничтожения этого "зонтика ПВО" над Крымом и мы видим это в соответствующем "Крымском треугольнике" , — отметил Сергей Братчук.

Силы оккупантов в Крыму

Сейчас в Крыму нет вражеских ракетоносителей, которые были бы способны наносить удары по территории Украины. Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что благодаря успешным атакам на объекты ПВО, радиолокационные станции и места сосредоточения личного состава Украина смогла значительно ослабить оборону Крыма.

"Мы расчищаем коридоры пролетов для нашей будущей авиации, уничтожая объекты на территории Крыма, как ПВО, так и РЛС и объекты в местах сосредоточения личного состава. То есть баланс сил там уже меняет дальнобойное оружие западного производства", — отметил Сергей Грабский.

Больше о событиях в Крыму

Мы писали ранее, что, несмотря на пропагандистские упреки россиян, что жители Крыма настроены в основном пророссийски, это не так. Большая часть людей, в частности крымских татар и этнических украинцев, на территории Крыма ждут освобождения полуострова.

Также мы сообщали, что в Крыму после недавних взрывов на российском аэродроме Бельбек начал детонировать боеприпасы. А именно взрывы раздавались на складе, где хранятся ракеты для истребителей МиГ-31 и Су-27.

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ПВО
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Сергей Братчук
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