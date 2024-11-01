Прогноз погоди в Одесі на 1 листопада

Люди в осінньому парку. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 1 листопада, в Одесі очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів синоптики не прогнозують, але вітер може посилитися. Повітря прогріється до +19 °С.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 1 листопада

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі +9...+11 °С, вдень +17...+19 °С.

Температура морської води +14...+15 °С.

Погода на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 1 листопада

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі +6...+11 °С, вдень +14...+19 °С.

Температура морської води +14...+15 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у листопаді очікується низка потужних магнітних бур. Геомагнітна активність впливатиме на здоров'я та самопочуття. З календарем коливань можна ознайомитися у нашому матеріалі.

Також ми писали, що зима цього року буде менш суворою, з переважно теплими днями. Водночас можливі короткі періоди похолодання.