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Обов'язково беріть куртку з собою — погода на 1 листопада в Одесі

1 листопада 2024 04:03
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Прогноз погоди в Одесі на 1 листопада
Люди в осінньому парку. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У п'ятницю, 1 листопада, в Одесі очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів синоптики не прогнозують, але вітер може посилитися. Повітря прогріється до +19 °С. 

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 1 листопада

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів. 
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі +9...+11 °С, вдень +17...+19 °С.
  • Температура морської води +14...+15 °С.
Останні жовтневі дні — прогноз погоди в Одесі на завтра - фото 1
Погода на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 1 листопада

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів. 
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі +6...+11 °С, вдень +14...+19 °С.
  • Температура морської води +14...+15 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Останні жовтневі дні — прогноз погоди в Одесі на завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у листопаді очікується низка потужних магнітних бур. Геомагнітна активність впливатиме на здоров'я та самопочуття. З календарем коливань можна ознайомитися у нашому матеріалі. 

Також ми писали, що зима цього року буде менш суворою, з переважно теплими днями. Водночас можливі короткі періоди похолодання.

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