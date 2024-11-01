Прогноз погоди в Одесі на 1 листопада

Обов'язково беріть куртку з собою — погода на 1 листопада в Одесі
У п'ятницю, 1 листопада, в Одесі очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів синоптики не прогнозують, але вітер може посилитися. Повітря прогріється до +19 °С.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі на 1 листопада
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі +9...+11 °С, вдень +17...+19 °С.
- Температура морської води +14...+15 °С.
Погода в Одеській області 1 листопада
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі +6...+11 °С, вдень +14...+19 °С.
- Температура морської води +14...+15 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, у листопаді очікується низка потужних магнітних бур. Геомагнітна активність впливатиме на здоров'я та самопочуття. З календарем коливань можна ознайомитися у нашому матеріалі.
Також ми писали, що зима цього року буде менш суворою, з переважно теплими днями. Водночас можливі короткі періоди похолодання.
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