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Обязательно берите куртку с собой — погода в Одессе 1 ноября

1 ноября 2024 04:03
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Прогноз погоды в Одессе на 1 ноября.
Люди в осеннем парке. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В четверг, 31 октября, в Одессе ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки синоптики не прогнозируют, но ветер может усилиться. Воздух прогреется до +19 °С.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 1 ноября.

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью +9...+11°С, днем +17...+19°С.
  • Температура морской воды +14...+15 °С.
Последние октябрьские дни — прогноз погоды в Одессе на завтра.
Погода на берегу. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 1 ноября

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью +6...+11°С, днем +14...+19°С.
  • Температура морской воды +14...+15°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Последние октябрьские дни — прогноз погоды в Одессе на завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, в ноябре ожидается ряд мощных магнитных бурь. Геомагнитная активность повлияет на здоровье и самочувствие. С календарем колебаний можно ознакомиться в нашем материале.

Также мы писали, что зима в этом году будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. В то же время возможны короткие периоды похолодания.

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03:26 "Азов" приглашает на работу автоэлектриков — какая зарплата

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

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03:07 Юрист рассказала, что будет с отсрочками после 9 ноября

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02:38 В Харькове раздался взрыв

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