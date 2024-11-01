Прогноз погоды в Одессе на 1 ноября.

Обязательно берите куртку с собой — погода в Одессе 1 ноября
В четверг, 31 октября, в Одессе ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки синоптики не прогнозируют, но ветер может усилиться. Воздух прогреется до +19 °С.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе на 1 ноября.
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью +9...+11°С, днем +17...+19°С.
- Температура морской воды +14...+15 °С.
Погода в Одесской области 1 ноября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью +6...+11°С, днем +14...+19°С.
- Температура морской воды +14...+15°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Напомним, в ноябре ожидается ряд мощных магнитных бурь. Геомагнитная активность повлияет на здоровье и самочувствие. С календарем колебаний можно ознакомиться в нашем материале.
Также мы писали, что зима в этом году будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. В то же время возможны короткие периоды похолодания.
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