Прогноз погоды в Одессе на 1 ноября.

Люди в осеннем парке. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 31 октября, в Одессе ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки синоптики не прогнозируют, но ветер может усилиться. Воздух прогреется до +19 °С.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 1 ноября.

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью +9...+11°С, днем +17...+19°С.

Температура морской воды +14...+15 °С.

Погода на берегу. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 1 ноября

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью +6...+11°С, днем +14...+19°С.

Температура морской воды +14...+15°С.

На автодорогах области видимость добра.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, в ноябре ожидается ряд мощных магнитных бурь. Геомагнитная активность повлияет на здоровье и самочувствие. С календарем колебаний можно ознакомиться в нашем материале.

Также мы писали, что зима в этом году будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. В то же время возможны короткие периоды похолодания.