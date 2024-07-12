Необхідність переговорів з РФ після обстрілу лікарні: що думають одесити

Наслідки влучання ракети в "Охматдит". Фото: Новини.LIVE

Протягом останніх тижнів дедалі частіше виникає питання щодо відновлення мирних перемовин з Російською Федерацією, які були призупинені на початку війни. Свою категоричну позицію змінив навіть президент після червневого Саміту миру — сьогодні ж йдеться про діалог через посередників. Але обстріл найбільшої дитячої лікарні в Україні — "Охматдит" — змушує змінити своє ставлення до можливих переговорів з агресором.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи є обстріли лікарень примусом до переговорів з РФ.

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Жодних поступок

Попри загальну втому, більшість українців все ж налаштована тільки на перемогу у війні та про жодні компроміси не хочуть і чути. Затвердив ці думки терористичний удар по дитячій лікарні у центрі столиці. Зокрема, Оксана вважає, що цим обстрілом РФ показала своє справжнє ставлення до миру з Україною.

"Діти — це святе, а удар по "Охматдиту" став справжньою трагедією для всіх. І я не можу сказати, чи буде результат з цих переговорів. Росія — агресор і не зупиниться ні перед чим. А заморозку конфлікту вони використають для нарощування озброєння і потім з новими силами нападуть на нас", — каже Оксана.

Оксана проти угод з РФ. Фото: Новини.LIVE

Такої ж думки й інші жінки. Наталя й Тетяна виїхали під час окупації з Херсону та зазначають, що з росіянами немає про що домовлятися — вони хочуть лише повного знищення України.

"Домовлятися з татаро-монгольською ордою неможливо. Вони цього не хочуть, а хочуть лише знищити нашу країну", — наголошує Тетяна.

Тетяна та Наталя проти миру з Росією. Фото: Новини.LIVE

А якщо і йти на переговори, то лише з впевненою переможною позицією. І в жодному разі не можна вестися на залякування терористів.

"Вони таким чином залякують людей. І на переговори слід йти тільки на наших умовах", — додає Наталя.

Переговори не допоможуть

Варто зазначити, що зараз, коли війна триває вже понад два роки, одесити розуміють, що ніякі переговори з Росією не принесуть миру до України. Аліса впевнена, що ворогу не потрібен мир — вони хочуть воювати до своєї остаточної мети.

"Не думаю, що треба йти на переговори. Я не бачу в цьому сенсу і не думаю, що це щось дасть. Якщо можна було б це вирішити шляхом перемовин, ми б давно все вирішили", — каже Аліса.

Аліса не бачить сенсу у переговорах. Фото: Новини.LIVE

А от Інна вважає, що момент переговорів вже втрачено і жодні залякування не допоможуть. За словами жінки, мирно усе можна було вирішити на початку війни, зараз же це не потрібно жодній зі сторін.

"Хіба тільки лікарні обстрілюють? Я взагалі думаю, що домовлятися про переговори треба було ще у 2022 році. Тоді б можна було уникнути таких наслідків", — підсумовує Інна.

Інна вважає, що переговори проводити пізно. Фото: Новини.LIVE

Дедалі частіше в інформаційному просторі почали зʼявлятися заяви про необхідність припинення бойових дій. Україна навіть ініціювала Саміт миру, на друге засідання якого запросила Росію. Однак президент Зеленський має сумніви, що Путін відвідає його, адже той "надто наляканий", щоб сісти за стіл переговорів. Тож найближчим часом діалогу з РФ не очікується, тим паче після смертей дітей.