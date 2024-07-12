Необходимость переговоров с РФ после обстрела больницы: что думают одесситы

Последствия попадания ракеты в "Охматдет". Фото: Новини.LIVE

В последние недели все чаще возникает вопрос о возобновлении мирных переговоров с Российской Федерацией, которые были приостановлены в начале войны. Свою категоричную позицию изменил даже президент после июньского Саммита мира — сегодня речь идет о диалоге через посредников. Но обстрел самой большой детской больницы в Украине — "Охматдет" — заставляет изменить свое отношение к возможным переговорам с агрессором.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, являются ли обстрелы больниц принуждением к переговорам с РФ.

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Никаких уступок

Несмотря на общую усталость, большинство украинцев все же настроены только на победу в войне и ни о каких компромиссах не хотят и слышать. Утвердил эти мысли террористический удар по детской больнице в центре столицы. В частности, Оксана считает, что этим обстрелом РФ показала свое подлинное отношение к миру с Украиной.

"Дети — это святое, а удар по "Охматдету" стал настоящей трагедией для всех. И я не могу сказать, будет ли результат этих переговоров. Россия — агрессор и не остановится ни перед чем. А заморозку конфликта они используют для наращивания вооружения и потом с новыми силами нападут на нас", — говорит Оксана.

Оксана против соглашений с РФ. Фото: Новини.LIVE

Такого же мнения и другие женщины. Наталья и Татьяна выехали во время оккупации из Херсона и отмечают, что с россиянами не о чем договариваться — они хотят полного уничтожения Украины.

"Договариваться с татаро-монгольской ордой невозможно. Они этого не хотят, а хотят только уничтожить нашу страну", — отмечает Татьяна.

Татьяна и Наталья против мира с Россией. Фото: Новини.LIVE

А если и идти на переговоры, то только с уверенной победной позицией. И ни в коем случае нельзя вестись на запугивания террористов.

"Они таким образом запугивают людей. И на переговоры следует идти только на наших условиях", — добавляет Наталья.

Переговоры не помогут

Стоит отметить, что сейчас, когда война длится более двух лет, одесситы понимают, что никакие переговоры с Россией не принесут мир в Украину. Алиса уверена, что врагу не нужен мир, они хотят воевать до своей окончательной цели.

"Не думаю, что нужно идти на переговоры. Я не вижу в этом смысла и не думаю, что это что-то даст. Если бы можно было это решить путем переговоров, мы бы давно все решили", — говорит Алиса.

Алиса не видит смысла в переговорах. Фото: Новини.LIVE

А вот Инна считает, что момент переговоров уже потерян и никакие запугивания не помогут. По словам женщины, мирно все можно было решить в начале войны, сейчас это не нужно ни одной из сторон.

"Разве только больницы обстреливают? Я вообще думаю, что договариваться о переговорах нужно было еще в 2022 году. Тогда можно было бы избежать таких последствий", — заключает Инна.

Инна считает, что переговоры проводить поздно. Фото: Новини.LIVE

Все чаще в информационном пространстве стали появляться заявления о необходимости прекращения боевых действий. Украина даже инициировала саммит мира, на второе заседание которого пригласила Россию. Однако президент Зеленский сомневается, что Путин посетит его, ведь тот "слишком напуган", чтобы сесть за стол переговоров. Так что в ближайшее время диалога с РФ не ожидается, тем более после смерти детей.