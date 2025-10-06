«Фламінго» та удари по Чорному морю

В акваторії Чорного моря відбувається постійний контроль і спостереження за надводними об’єктами. Ракети, призначені для наземних цілей, інколи вражають морські об’єкти, що змінює уявлення про ведення бойових дій у регіоні. Такі удари складно передбачити і аналізувати, а система спостереження з літаків і супутників робить будь-які маневри помітними.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Розвідка в морі

Плетенчук пояснив, що Чорне море завжди під пильним наглядом розвідки партнерів і супутників. Це робить надводні об’єкти видимими. Через це будь‑які несподівані маневри ускладнені. Він звернув увагу на ракети та сказав, що іноді ракети, що за характеристиками "земля‑земля", застосовують по морських цілях.

"Фламінго формально призначена для наземних цілей, але іноді її бачать по воді. Це змінює правила гри і ускладнює оцінку ударів", — зазначив він.

Плетенчук пояснив також, що катери і кораблі мають обмежену автономність і більшість часу знаходяться в пунктах базування. Там їх легше уразити. Тому удари по базах виглядають логічно — це спосіб вражати цілі з меншим ризиком для атакуючого. Речник підкреслив ефективність українських засобів.

"Наш "Нептун" показав свою дієвість. Минулого року зафіксовано понад 50 уражень", — сказав він.

Нагадаємо, Зеленський розповів, чи вражають ракети "Фламінго" цілі на території Росії. Також ми писали, Україна розширює ракетну програму.