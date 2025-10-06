Видео
Главная Одесса Обстрелы Одесчины — мониторинг моря проводится круглосуточно

Обстрелы Одесчины — мониторинг моря проводится круглосуточно

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 18:15
"Фламинго" и удары по Черному морю
Российские корабли. Фото иллюстративное: росСМИ

В акватории Черного моря происходит постоянный контроль и наблюдение за надводными объектами. Ракеты, предназначенные для наземных целей, иногда поражают морские объекты, что меняет представление о ведении боевых действий в регионе. Такие удары сложно предсказать и анализировать, а система наблюдения с самолетов и спутников делает любые маневры заметными.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Разведка в море

Плетенчук пояснил, что Черное море всегда под пристальным наблюдением разведки партнеров и спутников. Это делает надводные объекты видимыми. Из-за этого любые неожиданные маневры затруднены. Он обратил внимание на ракеты и сказал, что иногда ракеты, которые по характеристикам "земля-земля", применяют по морским целям.

"Фламинго формально предназначена для наземных целей, но иногда ее видят по воде. Это меняет правила игры и усложняет оценку ударов", — отметил он.

Плетенчук пояснил также, что катера и корабли имеют ограниченную автономность и большую часть времени находятся в пунктах базирования. Там их легче поразить. Поэтому удары по базам выглядят логично — это способ поражать цели с меньшим риском для атакующего. Спикер подчеркнул эффективность украинских средств.

"Наш "Нептун" показал свою действенность. В прошлом году зафиксировано более 50 поражений", — сказал он.

Напомним, Зеленский рассказал, поражают ли ракеты "Фламинго" цели на территории России. Также мы писали, Украина расширяет ракетную программу.

