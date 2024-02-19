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Очікується ожеледиця — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

19 лютого 2024 06:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Очікується ожеледиця — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
Чоловік танцює на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 19 лютого, погода в Одесі буде холодною та хмарною. Температура повітря становитиме +4 °С вдень і 0 °С вночі. Опадів не очікується, але на дорогах області ожеледиця.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Температура вночі близько °С, вдень +2...+4 °С.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
Очікується ожеледиця — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, ожеледиця.
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі - 3 °C...+2 °C, вдень +1...+6 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км, ожеледиця.
Очікується ожеледиця — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 19 лютого

Погода в Україні в понеділок, 19 лютого, буде хмарною з проясненнями. На заході країни в цей день йтиме невеликий мокрий сніг та дощ. Також у цей день в українських містах вночі очікуються сильні морози. 

Вночі та вдень 19 лютого на крайньому заході країни буде невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території опадів не передбачається.

Вітер — північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря: 

  • вночі — -6...-1 °С, у північно-східних областях до -9 °С, на півдні — близько 0 °С;
  • вдень — -2...+3 °С, на заході — +2...+7 °С. 

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