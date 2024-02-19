Очікується ожеледиця — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

Чоловік танцює на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 19 лютого, погода в Одесі буде холодною та хмарною. Температура повітря становитиме +4 °С вдень і 0 °С вночі. Опадів не очікується, але на дорогах області ожеледиця.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Температура вночі близько °С, вдень +2...+4 °С.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 3 °C...+2 °C, вдень +1...+6 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км, ожеледиця.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 19 лютого

Погода в Україні в понеділок, 19 лютого, буде хмарною з проясненнями. На заході країни в цей день йтиме невеликий мокрий сніг та дощ. Також у цей день в українських містах вночі очікуються сильні морози.

Вночі та вдень 19 лютого на крайньому заході країни буде невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території опадів не передбачається.

Вітер — північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря: