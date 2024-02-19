Очікується ожеледиця — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
19 лютого 2024 06:55
Чоловік танцює на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 19 лютого, погода в Одесі буде холодною та хмарною. Температура повітря становитиме +4 °С вдень і 0 °С вночі. Опадів не очікується, але на дорогах області ожеледиця.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Температура вночі близько °С, вдень +2...+4 °С.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, ожеледиця.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі - 3 °C...+2 °C, вдень +1...+6 °C.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км, ожеледиця.
Погода в Україні 19 лютого
Погода в Україні в понеділок, 19 лютого, буде хмарною з проясненнями. На заході країни в цей день йтиме невеликий мокрий сніг та дощ. Також у цей день в українських містах вночі очікуються сильні морози.
Вночі та вдень 19 лютого на крайньому заході країни буде невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території опадів не передбачається.
Вітер — північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі — -6...-1 °С, у північно-східних областях до -9 °С, на півдні — близько 0 °С;
- вдень — -2...+3 °С, на заході — +2...+7 °С.
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