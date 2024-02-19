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Ожидается гололедица — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня

19 февраля 2024 06:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Ожидается гололедица — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня
Мужчина танцует на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

19 февраля погода в Одессе будет холодной и облачной. Температура воздуха будет составлять +4 °С днем и 0 °С ночью. Осадков не ожидается, но на дорогах области гололедица.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Температура ночью около °С, днем +2...+4°С.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
Ожидается гололедица - синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром местами слабый гололед, гололедица.
  • Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью - 3...+2°C, днем +1...+6°C.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км, гололедица.
Ожидается гололедица — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 19 февраля

Погода в Украине в понедельник, 19 февраля, будет облачной с прояснениями. На западе страны в этот день будет идти небольшой мокрый снег и дождь. Также в этот день в украинских городах ночью ожидаются сильные морозы.

Ночью и днем 19 февраля на последнем западе страны будет небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории осадков не предполагается.

Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -6...-1°С, в северо-восточных областях до -9°С, на юге — около 0°С;
  • днем — -2...+3°С, на западе — +2...+7°С.

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