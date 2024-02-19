Ожидается гололедица — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня.

Мужчина танцует на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

19 февраля погода в Одессе будет холодной и облачной. Температура воздуха будет составлять +4 °С днем и 0 °С ночью. Осадков не ожидается, но на дорогах области гололедица.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Температура ночью около °С, днем +2...+4°С.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ночью и утром местами слабый гололед, гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 3...+2°C, днем +1...+6°C.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км, гололедица.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 19 февраля

Погода в Украине в понедельник, 19 февраля, будет облачной с прояснениями. На западе страны в этот день будет идти небольшой мокрый снег и дождь. Также в этот день в украинских городах ночью ожидаются сильные морозы.

Ночью и днем 19 февраля на последнем западе страны будет небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории осадков не предполагается.

Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха: