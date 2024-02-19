Ожидается гололедица — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня
19 февраля погода в Одессе будет холодной и облачной. Температура воздуха будет составлять +4 °С днем и 0 °С ночью. Осадков не ожидается, но на дорогах области гололедица.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Температура ночью около °С, днем +2...+4°С.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром местами слабый гололед, гололедица.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью - 3...+2°C, днем +1...+6°C.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км, гололедица.
Погода в Украине 19 февраля
Погода в Украине в понедельник, 19 февраля, будет облачной с прояснениями. На западе страны в этот день будет идти небольшой мокрый снег и дождь. Также в этот день в украинских городах ночью ожидаются сильные морозы.
Ночью и днем 19 февраля на последнем западе страны будет небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории осадков не предполагается.
Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -6...-1°С, в северо-восточных областях до -9°С, на юге — около 0°С;
- днем — -2...+3°С, на западе — +2...+7°С.
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