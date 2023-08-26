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Очікували на фейєрверк: у Одеській області підлітки отримали травми під час гри

26 серпня 2023 23:26
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Валерія Пержун
редактор
Очікували на фейєрверк: у Одеській області підлітки отримали травми під час гри
Залишки небезпечного предмету. Фото: поліція Одеської обл.
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У селищі Захарівка Одеської області двоє підлітків під час гри підпалили вибухонебезпечний предмет. В результаті обоє отримали опіки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

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"Подія сталася у селищі Захарівка. Попередньо встановлено, що місцеві друзі віком 13 та 15 років грались неподалік дому, де, зі слів хлопців, знайшли салют у вигляді циліндра і вирішили його підпалити сірниками. Щойно підлітки це зробили, як циліндр вибухнув", — зазначила інспекторка ювенальної превенції районного відділу поліції Ірина Тодорашко.

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Сірники, якими хлопці підпалли предмет. Фото: поліція Одеської обл. 

Також вона розповіла, що після вибуху, хлопці з травмами побігли додому та розказали все батькам, і ті викликали "швидку".

"Дітей доставили до місцевої лікарні з опіками обличчя та рук ІІ ступеня. Наразі життю юних пацієнтів нічого не загрожує", — йдеться у повідомленні.

Повні обставини події встановлюються. Поліція наголошує на необхідності дбати про безпеку дітей.

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Місце вибуху. Фото: поліція Одеської обл.

"Закликаємо батьків пояснювати дітям, що будь-які знахідки, схожі на піротехнічні вироби, вибухові пристрої тощо, чіпати не можна. В країні йде війна і, на жаль, нині і ще довго після її завершення для нас усіх становитимуть загрозу покинуті вибухові пристрої, допоки вся наша територія не буде розмінована", — інформує відділ комунікації.

Нагадаємо, у Миколаївській області знайшли у воді тіло хлопчика, який вчора зник.

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