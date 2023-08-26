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Ожидали фейерверк: в Одесской области подростки получили травмы во время игры

26 августа 2023 23:26
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Ожидали фейерверк: в Одесской области подростки получили травмы во время игры
Остатки небезопасного предмета. Фото: полиция Одесской обл.
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В поселке Захаровка Одесской области двое подростков во время игры подожгли взрывоопасный предмет. В результате оба получили ожоги.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

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"Событие произошло в поселке Захаровка. Предварительно установлено, что местные друзья в возрасте 13 и 15 лет играли недалеко от дома, где, по словам ребят, нашли салют в виде цилиндра и решили его поджечь спичками. Только подростки это сделали, как цилиндр взорвался", — отметила инспектор ювенальной превенции районного отдела полиции Ирина Тодорашко.

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Спички, которыми ребята подожгли предмет. Фото: полиция Одесской обл.

Также она рассказала, что после взрыва ребята с травмами побежали домой и рассказали все родителям, и те вызвали скорую.

"Детей доставили в местную больницу с ожогами лица и рук II степени. Сейчас жизни юных пациентов ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Полные происшествия инсталлируются. Полиция отмечает необходимость заботиться о безопасности детей.

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Место взрыва. Фото: полиция Одесской обл.

"Призываем родителей объяснять детям, что любые находки, похожие на пиротехнические изделия, взрывные устройства и т.п., трогать нельзя. В стране идет война и, к сожалению, сейчас и еще долго после ее завершения для всех нас будут представлять угрозу заброшенные взрывные устройства, пока вся наша территория не будет разминирована", — информирует отдел коммуникации.

Напомним, в Николаевской области нашли в воде тело пропавшего вчера мальчика.

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