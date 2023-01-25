Очільник Одеської ОВА назвав затримання мера Рені ганебним

Ігоря Плєхова підозрюють в отриманні великого хабаря

НАБУ і САП викрили "на гарячому" мера міста Рені Ігоря Плєхова та депутата Ренійської міської ради Івана Подойлова під час отримання ними хабаря у вигляді 50 тис. дол. Очільник області Максим Марченко вважає цей інцидент ганебним.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Сам прецедент говорить про те, що не всі розуміють, чим насправді повинні займатись на своїх посадах держслужбовці, особливо під час війни. Тож закликаю всіх посадових осіб незалежно від займаної посади виконувати свої обов’язки та працювати на благо мешканців Одещини і перемогу, а не створювати подібні ганебні прецеденти", — написав Марченко.

Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Особи затримані у порядку. Наразі чекають на рішення суду, який доведе або спростує їхню провину.

Деталі справи

За даними слідства, депутат за попередньою змовою з мером отримав частину грошей в сумі 50 тис. дол. від чоловіка. За ці гроші йому повинні були передати в оренду земельну ділянку комунальної власності площею близько 2,5 га. Загальна сума хабаря, про яку прохали посадовці, становила 100 тис. дол.

Що відомо про Плєхова

Ігор Плєхов народився 10 лютого 1973 року в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Наразі проживає в місті Рені, теж на Одещині.

Кар'єрний старт Ігоря Плєхова пов'язаний з професією водія — він у 1991 році влаштувався в ВУЖКГ міста Рені, але не пропрацював там і року.

Далі слідувала військова служба та служба в органах внутрішніх справ України в Одеській області. Остання зайняла в Ігоря Плєхова близько семи років.

Згодом він зайнявся підприємницькою діяльністю. Мав реєстрацію фізичної особи-підприємця з 2005-го по 2015 рік.

Ігор Плєхов обраний міським головою Рені в 2015 році. Того ж року він безуспішно балотувався в Одеську обласну раду сьомого скликання від політичної партії "Батьківщина".

У 2019 році Плєхов опинився в списку "Опозиційного блоку" на позачергових парламентських виборах. Але тоді ж оголосив про намір відмовитися від участі у виборах, мотивувавши це тим, що для нього місто важливіше за депутатство.