Глава Одесской ОВА назвал задержание мэра Рени позорным

Игоря Плехова подозревают в получении большой взятки

НАБУ и САП разоблачили "на горячем" мэра города Рени Игоря Плехова и депутата Ренийского городского совета Ивана Подойлова во время получения ими взятки в размере 50 тыс. дол. Глава области Максим Марченко считает этот инцидент позорным.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Сам прецедент говорит о том, что не все понимают, чем действительно должны заниматься на своих должностях госслужащие, особенно во время войны. Поэтому призываю всех должностных лиц независимо от занимаемой должности выполнять свои обязанности и работать на благо жителей Одесчины и победы, а не создавать подобные позорные прецеденты", — написал Марченко.

В настоящее время продолжаются следственные действия и решается вопрос об уведомлении им о подозрении. Лица задержаны в установленном порядке. Теперь ждут решения суда, который докажет или опровергнет их вину.

Детали дела

По данным следствия, депутат по предварительному сговору с мэром получил часть денег в сумме 50 тыс. дол. от мужчины. За эти деньги ему должны были передать в аренду земельный участок коммунальной собственности площадью около 2,5 га. Общая сумма взятки, о которой просили чиновники, составила 100 тыс. дол.

Что известно о Плехове

Игорь Плехов родился 10 февраля 1973 года в городе Белгород-Днестровский Одесской области. В настоящее время проживает в городе Рени, тоже в Одесской области.

Карьерный старт Игоря Плехова связан с профессией водителя – он в 1991 году устроился в УЖКХ города Рени, но не проработал там и года.

Далее следовали военная служба и служба в органах внутренних дел Украины в Одесской области. Последняя заняла у Игоря Плехова около семи лет.

Впоследствии он занялся предпринимательской деятельностью. Имел регистрацию физического лица-предпринимателя с 2005 по 2015 год.

Игорь Плехов избран городским головой Рени в 2015 году. В том же году он безуспешно баллотировался в Одесский областной совет седьмого созыва от политической партии "Батькивщина".

В 2019 году Плехов оказался в списке "Оппозиционного блока" на внеочередных парламентских выборах. Но тогда же объявил о намерении отказаться от участия в выборах, мотивировав это тем, что для него город важнее депутатства.