Ми в соцмережах:

Регионы
Одесса Киев Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Глава Одесской ОВА назвал задержание мэра Рени позорным arrow

Глава Одесской ОВА назвал задержание мэра Рени позорным

25 января 2023 13:00
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Светлана Довжук
Глава Одесской ОВА назвал задержание мэра Рени позорным
Игоря Плехова подозревают в получении большой взятки
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Светлана Довжук

НАБУ и САП разоблачили "на горячем" мэра города Рени Игоря Плехова и депутата Ренийского городского совета Ивана Подойлова во время получения ими взятки в размере 50 тыс. дол. Глава области Максим Марченко считает этот инцидент позорным.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Читайте также:

"Сам прецедент говорит о том, что не все понимают, чем действительно должны заниматься на своих должностях госслужащие, особенно во время войны. Поэтому призываю всех должностных лиц независимо от занимаемой должности выполнять свои обязанности и работать на благо жителей Одесчины и победы, а не создавать подобные позорные прецеденты", — написал Марченко.

В настоящее время продолжаются следственные действия и решается вопрос об уведомлении им о подозрении. Лица задержаны в установленном порядке. Теперь ждут решения суда, который докажет или опровергнет их вину.

Детали дела

По данным следствия, депутат по предварительному сговору с мэром получил часть денег в сумме 50 тыс. дол. от мужчины. За эти деньги ему должны были передать в аренду земельный участок коммунальной собственности площадью около 2,5 га. Общая сумма взятки, о которой просили чиновники, составила 100 тыс. дол.

Что известно о Плехове

Игорь Плехов родился 10 февраля 1973 года в городе Белгород-Днестровский Одесской области. В настоящее время проживает в городе Рени, тоже в Одесской области.

Карьерный старт Игоря Плехова связан с профессией водителя – он в 1991 году устроился в УЖКХ города Рени, но не проработал там и года.

Далее следовали военная служба и служба в органах внутренних дел Украины в Одесской области. Последняя заняла у Игоря Плехова около семи лет.

Впоследствии он занялся предпринимательской деятельностью. Имел регистрацию физического лица-предпринимателя с 2005 по 2015 год.
Игорь Плехов избран городским головой Рени в 2015 году. В том же году он безуспешно баллотировался в Одесский областной совет седьмого созыва от политической партии "Батькивщина".

В 2019 году Плехов оказался в списке "Оппозиционного блока" на внеочередных парламентских выборах. Но тогда же объявил о намерении отказаться от участия в выборах, мотивировав это тем, что для него город важнее депутатства.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Эксклюзив

14:00 Гончаренко: "Нужно быть каким-то моральным чудовищем, чтобы во время войны заниматься взяточничеством"

Эксклюзив

14:00 В день нужно от 5 до 10 грузовиков, которых нет: как работает Одесский гумштаб

13:56 ВАКС избрал меру пресечения бывшему заместителю Министра развития общин: что известно

Новина з фото

13:55 Зеленский показал фото, как ВСУ борются за победу для Украины

13:54 К танковой коалиции для Украины готова присоединиться еще одна страна ЕС, — СМИ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:30 Смертельный алкоголь: в Одесской области от отравления умер мужчина, а женщина впала в кому

Новина з фото

13:25 Тина Кароль в свой день рождения выпустила патриотическую коллекцию одежды с украинским брендом

Новина з фото

13:21 Прокуратура сообщила о подозрении двум оккупантам, которые в Ирпене имитировали расстрел гражданских

13:18 В Украине возросло потребление электроэнергии: в Укрэнерго назвали причину

13:13 Не только скорость: экс-защитник "Шахтера" назвал неожиданное достоинство Михаила Мудрика

Эксклюзив

14:00 Гончаренко: "Нужно быть каким-то моральным чудовищем, чтобы во время войны заниматься взяточничеством"

Эксклюзив

14:00 В день нужно от 5 до 10 грузовиков, которых нет: как работает Одесский гумштаб

Новина з відео

12:57 В разведке рассказали, планирует ли кремль новое наступление на Украину

Новина з відео

12:09 Новая песня Дорофеевой завирусилась в соцсетях накануне премьеры

Новина з відео

09:25 Одесские рыцари нанесли мощный удар по оккупантам на Бахмутском направлении

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:41 В россии горела Феодоровская церковь

Новина з відео

08:35 Татьянин день 2023: красивые поздравления и яркие открытки с поздравлением

Новина з відео

07:15 Именины Татьяны 2023: самые теплые поздравления в прозе и стихах и оригинальные открытки для именинниц

Новина з відео

07:13 Лорак собирает деньги на восстановление домов украинцев: сказала ли она слово "война"

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 25 января: Близнецам — разобраться в чувствах, Козерогам — заняться здоровьем

Эксклюзив

14:00 Гончаренко: "Нужно быть каким-то моральным чудовищем, чтобы во время войны заниматься взяточничеством"

Эксклюзив

14:00 В день нужно от 5 до 10 грузовиков, которых нет: как работает Одесский гумштаб

08:00 Жилье будет дорожать: что происходит с арендой и "вторичкой" и чего ждать дальше

Эксклюзив

18:48 Зеленский начал масштабные чистки во власти: что это значит и кого могут уволить следующим

Эксклюзив

18:11 Колесная техника, дроны и тепловизоры: волонтер Сергей Притула о нуждах украинских военных

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:30 Яйца Минобороны: что может стоять за очередным околовоенным скандалом

14:29 Большая чистка: кто из чиновников потерял должности 24 января

Эксклюзив

13:45 Спасают жизнь: одесские коммунальщики начали акцию по сдаче крови

12:00 Увольнение Кирилла Тимошенко: деньги, скандалы, бэкграунд

08:00 Роботы-убийцы и искусственный интеллект: каким будет оружие будущего

Актуальное по теме

None 25 Январь 13:55

Зеленский показал фото, как ВСУ борются за победу для Украины

None 25 Январь 13:13

Смертельный алкоголь: в Одесской области от отравления умер мужчина, а женщина впала в кому

None 25 Январь 13:25

Тина Кароль в свой день рождения выпустила патриотическую коллекцию одежды с украинским брендом

None 25 Январь 13:40

Прокуратура сообщила о подозрении двум оккупантам, которые в Ирпене имитировали расстрел гражданских

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB