Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеса без світла — графіки та ремонтні роботи arrow

Одеса без світла — графіки та ремонтні роботи

30 грудня 2025 09:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі 30 грудня, графіки, адреси ремонтів
Електрик за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 30 грудня, в Одесі діють стабілізаційні відключення світла. Водночас у деяких районах міста заплановані ремонтні роботи на електромережах. Час та адреси ремонтів можуть змінюватися протягом дня, про це повідомлять заздалегідь.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:
Відключення світла в Одесі у понеділок — графіки і ремонти - фото 1
Повідомлення про ремонти. Фото: скриншот

Планові роботи

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Краснова, 11-14; 
  • Довга, 93-123; 
  • Костанді, 68-129; 
  • Люстдорфська дорога, 129-179; 
  • Михайла Жука (Новгородська), 1-53; 
  • Сумська, 65а; 
  • Айвазовського, 3-102; 
  • Волокидіна (Шолохова), 1-12; 
  • провулок Теофіла Фраєрмана (провулок 2й Новгородський), 1-14; 
  • провулок Дворникова (провулок Новгородський), 2-12; 
  • Львівська, 29-78; 
  • Левітана, 59,61; 
  • Наукова, 51-63; 
  • провулок Козацький, 1-14; 
  • провулок Характерників, 3-10;
  • провулок Кобзарський, 1-10; 
  • провулок 2-3й Юннатів, 1-8; 
  • провулок Трудовий, 1-8.

Роботи до 19:00:

  • Абрикосова, 4-105;
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Лігінська, 1-33; 
  • Бориса Едуардса, 28-40; 
  • Рівності, 84-104,195; 
  • провулок 1й Рівності, 86,90,197; 
  • провулок Абрикосовий, 1-29; 
  • провулок Рівності, 92; 
  • Фонтанська дорога, 106/37,40; 
  • провулок Янтарний, 6-8; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Рибальська, 20; 
  • Варненська, 2-4; 
  • Г.Крут, 6-8. 

Північний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Ч.Козацтва, 110, 110/298а. 

Графіки на сьогодні

Відключення світла в Одесі у понеділок — графіки і ремонти - фото 2
Графіки світла. Фото: ДТЕК
Відключення світла в Одесі у понеділок — графіки і ремонти - фото 3
Графіки світла. Фото: ДТЕК

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, експерт розповів, чи будуть в Україні й надалі відключати світло. Також ми повідомляли, що Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виконає свою погрозу припинити резервне постачання електроенергії в Україну.

</

Одеса Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

11:12 Сибіга зустрівся із новим сирійським лідером у Дамаску

11:02 Надпотужні спалахи на Сонці — прогноз магнітних бур сьогодні

10:59 В Одесі пораненого бійця не хочуть звільняти й оголосили у розшук

10:58 Придністров'я припинило постачання газу держустановам — причина

10:45 Є нюанси — що зроблять роботодавці, якщо помер працівник

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

10:39 Червона ікра без ризику — як не купити імітацію в магазині

10:35 Довбик став причиною звільнень Фонсеки з Мілана

10:27 Без черги — на Одещині проломили голову охоронцю магазину

10:22 В Україні запрацювали реєстри після кібератаки — що доступно

10:19 Єдиний реєстр тварин — що зміниться для власників у 2025 році

Термінова новина

11:12 Сибіга зустрівся із новим сирійським лідером у Дамаску

11:02 Надпотужні спалахи на Сонці — прогноз магнітних бур сьогодні

10:59 В Одесі пораненого бійця не хочуть звільняти й оголосили у розшук

10:58 Придністров'я припинило постачання газу держустановам — причина

10:45 Є нюанси — що зроблять роботодавці, якщо помер працівник

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

10:39 Червона ікра без ризику — як не купити імітацію в магазині

10:35 Довбик став причиною звільнень Фонсеки з Мілана

10:27 Без черги — на Одещині проломили голову охоронцю магазину

10:22 В Україні запрацювали реєстри після кібератаки — що доступно

10:19 Єдиний реєстр тварин — що зміниться для власників у 2025 році

06:40 В Україні дорожчають метали — ціни на латунь у грудні

06:29 Третина доходів на "гробові" — чи зможе Україна виплатити всім

29 грудня 2024

06:40 Нові ціни на кольорові метали — скільки коштує алюміній у грудні

06:13 Пенсії, тарифи та податки — що зміниться в Україні у 2025 році

06:13 Новорічний стіл 2025 — які ціни на продукти для класичних страв

28 грудня 2024

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

Text

08:00 США ухвалили важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2024
Text

15:06 В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

Text

11:33 У ГУР пояснили, що ускладнює процес повернення українців з полону

28 грудня 2024
Text

23:41 Козак пояснив високу вартість проїзду метро в Києві

Text

13:51 Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року