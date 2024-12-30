Відключення світла в Одесі 30 грудня, графіки, адреси ремонтів

Одеса без світла — графіки та ремонтні роботи
Сьогодні, 30 грудня, в Одесі діють стабілізаційні відключення світла. Водночас у деяких районах міста заплановані ремонтні роботи на електромережах. Час та адреси ремонтів можуть змінюватися протягом дня, про це повідомлять заздалегідь.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Планові роботи
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Краснова, 11-14;
- Довга, 93-123;
- Костанді, 68-129;
- Люстдорфська дорога, 129-179;
- Михайла Жука (Новгородська), 1-53;
- Сумська, 65а;
- Айвазовського, 3-102;
- Волокидіна (Шолохова), 1-12;
- провулок Теофіла Фраєрмана (провулок 2й Новгородський), 1-14;
- провулок Дворникова (провулок Новгородський), 2-12;
- Львівська, 29-78;
- Левітана, 59,61;
- Наукова, 51-63;
- провулок Козацький, 1-14;
- провулок Характерників, 3-10;
- провулок Кобзарський, 1-10;
- провулок 2-3й Юннатів, 1-8;
- провулок Трудовий, 1-8.
Роботи до 19:00:
- Абрикосова, 4-105;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська, 1-33;
- Бориса Едуардса, 28-40;
- Рівності, 84-104,195;
- провулок 1й Рівності, 86,90,197;
- провулок Абрикосовий, 1-29;
- провулок Рівності, 92;
- Фонтанська дорога, 106/37,40;
- провулок Янтарний, 6-8;
- Дачна, 4/2;
- Рибальська, 20;
- Варненська, 2-4;
- Г.Крут, 6-8.
Північний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Ч.Козацтва, 110, 110/298а.
Графіки на сьогодні
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, експерт розповів, чи будуть в Україні й надалі відключати світло. Також ми повідомляли, що Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виконає свою погрозу припинити резервне постачання електроенергії в Україну.
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