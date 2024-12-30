Відключення світла в Одесі 30 грудня, графіки, адреси ремонтів

Електрик за роботою. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 30 грудня, в Одесі діють стабілізаційні відключення світла. Водночас у деяких районах міста заплановані ремонтні роботи на електромережах. Час та адреси ремонтів можуть змінюватися протягом дня, про це повідомлять заздалегідь.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Планові роботи

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

Краснова, 11-14;

Довга, 93-123;

Костанді, 68-129;

Люстдорфська дорога, 129-179;

Михайла Жука (Новгородська), 1-53;

Сумська, 65а;

Айвазовського, 3-102;

Волокидіна (Шолохова), 1-12;

провулок Теофіла Фраєрмана (провулок 2й Новгородський), 1-14;

провулок Дворникова (провулок Новгородський), 2-12;

Львівська, 29-78;

Левітана, 59,61;

Наукова, 51-63;

провулок Козацький, 1-14;

провулок Характерників, 3-10;

провулок Кобзарський, 1-10;

провулок 2-3й Юннатів, 1-8;

провулок Трудовий, 1-8.

Роботи до 19:00:

Абрикосова, 4-105;

Дубовий Гай, 2-57;

Лігінська, 1-33;

Бориса Едуардса, 28-40;

Рівності, 84-104,195;

провулок 1й Рівності, 86,90,197;

провулок Абрикосовий, 1-29;

провулок Рівності, 92;

Фонтанська дорога, 106/37,40;

провулок Янтарний, 6-8;

Дачна, 4/2;

Рибальська, 20;

Варненська, 2-4;

Г.Крут, 6-8.

Північний РЕМ

Роботи до 17:00:

Ч.Козацтва, 110, 110/298а.

Графіки на сьогодні

Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графіки світла. Фото: ДТЕК

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, експерт розповів, чи будуть в Україні й надалі відключати світло. Також ми повідомляли, що Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виконає свою погрозу припинити резервне постачання електроенергії в Україну.

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