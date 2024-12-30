Отключения света в Одессе 30 декабря, графики, адреса ремонтов

Электрик за работой. Фото: ДТЭК

Сегодня, 30 декабря, в Одессе действуют стабилизационные отключения света. В некоторых районах города запланированы ремонтные работы на электросетях. Время и адреса ремонта могут меняться в течение дня, об этом сообщат заранее.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Сообщения о ремонтах. Фото: скриншот

Где нет света из-за плановых работ

Южный РЭС

Работы до 17:00:

Краснова, 11–14;

Долгая, 93-123;

Костанди, 68-129;

Люстдорфская дорога, 129–179;

Михаила Жука (Новгородская), 1-53;

Сумская, 65а;

Айвазовского, 3-102;

Волокидина (Шолохова), 1-12;

переулок Теофила Фраермана (переулок 2-й Новгородский), 1-14;

переулок Дворникова (переулок Новгородский), 2-12;

Львовская, 29–78;

Левитана, 59,61;

Научная, 51–63;

переулок Казацкий, 1-14;

переулок Характерников, 3-10;

переулок Кобзарский, 1-10;

переулок 2-3й Юннатов, 1-8;

переулок Трудовой, 1-8.

Работы до 19:00:

Абрикосовая, 4-105;

Дубовая Роща, 2-57;

Лигинская, 1-33;

Бориса Эдуардса, 28–40;

Равенства, 84-104,195;

переулок 1й Равенства, 86,90,197;

переулок Абрикосовый, 1-29;

переулок Равенства, 92;

Фонтанская дорога, 106/37,40;

переулок Янтарный, 6-8;

Дачная, 4/2;

Рыболовная, 20;

Варненская, 2-4;

Г.Крут, 6-8.

Северный РЭС

Работы до 17:00:

Ч.Казачества, 110, 110/298а.

Графики на сегодня

Графики света. Фото: ДТЭК

Графики света. Фото: ДТЭК

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, эксперт рассказал, будут ли в Украине и дальше отключать свет. Также мы сообщали, что Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если премьер-министр Словакии Роберт Фицо выполнит свою угрозу прекратить резервную поставку электроэнергии в Украину.

</