Підготовка до зими в Одесі — вимоги до бізнесу

Люди йдуть засніженим містом. Фото: Новини.LIVE

В Одесі ухвалили рішення про підготовку заходів щодо ліквідації снігових заметів та ожеледиці взимку. Мерія закликає долучитися місцевий бізнес. Порушників каратимуть.

Про це йшлося на позачерговому засіданні виконкому Одеської міськради.

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Що вирішили

В. о. міського голови Олександр Філатов повідомив, що відповідні заходи доручать головам районних адміністрацій. На тих ділянках, які закріплені за підприємствами, муситимуть підтримувати чистоту самотужки. Міські служби пильнуватимуть порушників і складатимуть на них адмінпротоколи. А щоби для бізнесу це не стало несподіванкою, з ним проведуть роз'яснювальну роботу.

"Зараз ми дамо доручення головам районних адміністрацій спільно з департаментом благоустрою провести такі кустарні локальні наради з бізнесом, щоби не було несподіванки, коли почнеться зима і випаде сніг, як зазвичай це буває", — зазначив Олександр Філатов.

Нагадаємо, у різних регіонах України вже випав перший сніг. Раніше ми повідомляли, якою, за прогнозами синоптиків, буде цьогорічна зима.