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Одесса готовится к зиме – мэрия выдвинула требование бизнесу

7 ноября 2024 12:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Подготовка к зиме в Одессе — требования к бизнесу
Люди идут по заснеженному городу. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе приняли решение о подготовке мероприятий по ликвидации снежных заносов и гололедицы зимой. Мэрия призывает приобщиться к местному бизнесу. Нарушителей будут наказывать.

Об этом говорилось на внеочередном заседании исполкома Одесского горсовета.

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Что решили

И. о. городского головы Александр Филатов сообщил, что соответствующие мероприятия будут поручены главам районных администраций. На тех участках, которые закреплены за предприятиями, они должны поддерживать чистоту своими силами. Городские службы будут следить за нарушителями и составлять на них админпротоколы. А чтобы для бизнеса это не стало неожиданностью, с ним проведут разъяснительную работу.

"Сейчас мы дадим поручение главам районных администраций совместно с департаментом благоустройства провести такие кустарные локальные совещания с бизнесом, чтобы не было неожиданности, когда начнется зима и выпадет снег, как обычно это бывает", — отметил Александр Филатов.

Напомним, в разных регионах Украины уже выпал первый снег. Ранее мы сообщали, какой, по прогнозам синоптиков, будет нынешняя зима.

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