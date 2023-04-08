Одеса може отримати престижну міжнародну нагороду Europe Prize: хто конкурент

Оперний театр в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У цьому році Одеса має всі шанси стати переможцем престижної нагороди Europe Prize. Її присуджує Парламентська Асамблея Ради Європи містам, які активно пропагують європейські цінності.

Про це у себе в telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

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У змаганні беруть участь міста з різних країн, серед яких, крім Одеси, є:

Рамбує (Франція),

Бамберг (Німеччина),

Паланга (Литва),

Болеславець (Польща).

За перемогу Одеси будуть голосувати в кінці квітня. Відзнака за поширення європейських ідеалів є найвищою нагородою для міст.

Що відомо про нагороду Europe Prize

Europe Prize — це відзнака, яку присуджує Парламентська Асамблея Ради Європи містам, які прагнуть поширювати європейські ідеали та цінності, є лідерами у питаннях розвитку демократії, культури та міжкультурного діалогу, стають прикладом ефективного співробітництва між місцевою владою та громадою.

Заснована нагорода в 1955 році, вона є однією з найстаріших та найпрестижніших міжнародних відзнак для міст. Цього часу вона була присуджена більш ніж 150 містам з різних країн Європи, серед яких є такі міста, як Амстердам (Нідерланди), Антверпен (Бельгія), Страсбург (Франція), Копенгаген (Данія), Осло (Норвегія) та інші.

Отримання Europe Prize є важливим досягненням для міста та його жителів, оскільки відзнака свідчить про їхнє здатність впроваджувати та розвивати європейські цінності та стандарти. Також це сприяє зміцненню міжнародних зв'язків та партнерства між містами, що позитивно впливає на економіку, культуру та соціальний розвиток міста.

Зазначимо, проведення виставки EXPO-2030 в Одесі може стати вагомим стимулом для розвитку економіки регіону. За попередніми прогнозами, область має шанс отримати до 10 млрд доларів прямих іноземних інвестицій. Проведення виставки такого масштабу позитивно вплине і на туристичний розвиток. Як EХРО-2030 зможе дати нове життя депресивним районам Одеси та які проблемні питання, що ніяк не могли вирішити десятиліттями, нарешті зрушать з мертвої точки? Про це заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Роман Григоришин розповів ексклюзивно в інтерв'ю журналістам Новини.LIVE.