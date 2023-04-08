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Одесса может получить престижную международную награду Europe Prize: кто конкурент

8 апреля 2023 13:03
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Оперный театр в Одессе. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В этом году у Одессы есть все шансы стать победителем престижной награды Europe Prize. Ее присуждает Парламентская Ассамблея Совета Европы городам, активно пропагандирующим европейские ценности.

Об этом у себя в telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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В соревновании принимают участие города из разных стран, среди которых, кроме Одессы, есть:

  • Рамбуе (Франция),
  • Бамберг (Германия),
  • Паланга (Литва),
  • Болеславец (Польша).

За победу Одессы будут голосовать в конце апреля. Награда за распространение европейских идеалов является самой высокой наградой для городов.

Что известно о награде Europe Prize

Europe Prize — это отличие, которое присуждает Парламентская Ассамблея Совета Европы городам, что стремятся распространять европейские идеалы и ценности, являются лидерами в развитии демократии, культуры и межкультурного диалога, становятся примером эффективного сотрудничества между местными властями и громадой.

Основанная награда в 1955 году, она является одной из старейших и престижнейших международных знаков отличия для городов. В настоящее время она была присуждена более чем 150 городам из разных стран Европы, среди которых такие города, как Амстердам (Нидерланды), Антверпен (Бельгия), Страсбург (Франция), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия) и другие.

Получение Europe Prize является важным достижением для города и его жителей, поскольку знак свидетельствует об их способности внедрять и развивать европейские ценности и стандарты. Это также способствует укреплению международных связей и партнерства между городами, что положительно влияет на экономику, культуру и социальное развитие города.

Отметим, что проведение выставки EXPO-2030 в Одессе может стать весомым стимулом для развития экономики региона. По предварительным прогнозам, у области есть шанс получить до 10 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Проведение выставки такого масштаба окажет положительное влияние и на туристическое развитие. Как EХРО-2030 сможет дать новую жизнь депрессивным районам Одессы и какие проблемные вопросы, которые никак не могли решить десятилетиями, наконец сдвинутся с мертвой точки? Об этом замглавы Одесской областной военной администрации Роман Григоришин рассказал эксклюзивно в интервью журналистам Новини.LIVE.

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