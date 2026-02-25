Напад на Одесу: Білецький про загрозу через поступки Донбасом

Одеський оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

​Будь-які спроби віддати українські землі в обмін на обіцянки миру можуть обернутися катастрофою для півдня та сходу країни. Зупинити ворога можна лише силою на передовій. Адже окупанти використають будь-яку паузу для нового удару. Лише принципова боротьба за кожен метр землі гарантує безпеку тиловим містам.

Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький у власній колонці Української правди, передає Новини.LIVE.

Загроза для Одеси

Андрій Білецький нагадав, що чотири роки тому ворог мріяв захопити Київ за лічені дні, але зустрів шалений опір звичайних людей. Україна вистояла не завдяки диву, а завдяки свідомому вибору сотень тисяч громадян битися до кінця. За весь час повномасштабної війни ворог так і не зміг повністю окупувати жодну область України. За словами Білецького, вирішальну роль відіграли не домовленості, а сотні тисяч українців, які свідомо стали до боротьби. Під час боїв на Київщині росіяни відступали, кидаючи техніку та зброю. Частина трофеїв і досі використовується українськими підрозділами. Командир застеріг, що відмова від Донбасу створить небезпечний прецедент і поставить під загрозу нові регіони, зокрема Одесу.

"Якщо сьогодні ми відмовимося від своєї землі й людей на Донбасі, то де гарантії, що завтра така сама доля не чекатиме Харків, Одесу, Запоріжжя чи Херсон", — заявив Андрій Білецький.

Пауза у війні

Він наголосив, що Росія використає будь-яку паузу для перегрупування та підготовки реваншу. На його переконання, головний миротворець — це український солдат на передовій, а справжній мир можливий лише тоді, коли противника зупинено по лінії фронту.

"Росіянам не вдалося взяти Київ за три дні. Не вдалося зламати Україну за чотири роки. І не вдасться вигризти нашу капітуляцію обманом", — підсумував він.

4 роки війни

За 1462 дні великої війни Одеса зазнала важких ударів, а найкритичнішим став 2025 рік, коли на регіон обрушилася майже половина всіх атак. За цей час в місті загинули 145 мирних мешканців, серед яких 10 дітей, а понад 635 людей отримали поранення. Війна залишила шрами і на архітектурі. Зокрема в Одесі пошкоджено 245 пам’яток культурної спадщини. Попри руйнування, місто активно відновлюється. Серйозних збитків зазнала і соціальна сфера, адже під обстріли потрапили 11 лікарень та 52 заклади освіти. Більшість шкіл і садочків вдалося відремонтувати оперативно, і вони вже приймають дітей.

Нагадаємо, ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп визначив новий дедлайн завершення війни в Україні. Він хоче досягти угоди до 4 липня. Таку дату американський лідер обрав не випадково, адже в цей день відзначатимуть 250-ту річницю незалежності США.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський сказав, що щодня робить усе можливе, аби якнайшвидше наблизити мир і завершити війну. Водночас Зеленський наголосив, що шлях до миру не може полягати в тому, щоб просто погодитися на всі вимоги Кремля. Він пояснив, що поступка "в усьому, чого хоче Путін", на його думку, означатиме втрату "усього".