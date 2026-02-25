Відео
Одеса може стати наступною ціллю у разі здачі Донбасу

Одеса може стати наступною ціллю у разі здачі Донбасу

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 09:24
Напад на Одесу: Білецький про загрозу через поступки Донбасом
Одеський оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

​Будь-які спроби віддати українські землі в обмін на обіцянки миру можуть обернутися катастрофою для півдня та сходу країни. Зупинити ворога можна лише силою на передовій. Адже окупанти використають будь-яку паузу для нового удару. Лише принципова боротьба за кожен метр землі гарантує безпеку тиловим містам.

Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький у власній колонці Української правди, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Загроза для Одеси

Андрій Білецький нагадав, що чотири роки тому ворог мріяв захопити Київ за лічені дні, але зустрів шалений опір звичайних людей. Україна вистояла не завдяки диву, а завдяки свідомому вибору сотень тисяч громадян битися до кінця. За весь час повномасштабної війни ворог так і не зміг повністю окупувати жодну область України. За словами Білецького, вирішальну роль відіграли не домовленості, а сотні тисяч українців, які свідомо стали до боротьби. Під час боїв на Київщині росіяни відступали, кидаючи техніку та зброю. Частина трофеїв і досі використовується українськими підрозділами. Командир застеріг, що відмова від Донбасу створить небезпечний прецедент і поставить під загрозу нові регіони, зокрема Одесу.

"Якщо сьогодні ми відмовимося від своєї землі й людей на Донбасі, то де гарантії, що завтра така сама доля не чекатиме Харків, Одесу, Запоріжжя чи Херсон", — заявив Андрій Білецький.

Пауза у війні

Він наголосив, що Росія використає будь-яку паузу для перегрупування та підготовки реваншу. На його переконання, головний миротворець — це український солдат на передовій, а справжній мир можливий лише тоді, коли противника зупинено по лінії фронту.

"Росіянам не вдалося взяти Київ за три дні. Не вдалося зламати Україну за чотири роки. І не вдасться вигризти нашу капітуляцію обманом", — підсумував він.

4 роки війни

За 1462 дні великої війни Одеса зазнала важких ударів, а найкритичнішим став 2025 рік, коли на регіон обрушилася майже половина всіх атак. За цей час в місті загинули 145 мирних мешканців, серед яких 10 дітей, а понад 635 людей отримали поранення. Війна залишила шрами і на архітектурі. Зокрема в Одесі пошкоджено 245 пам’яток культурної спадщини. Попри руйнування, місто активно відновлюється. Серйозних збитків зазнала і соціальна сфера, адже під обстріли потрапили 11 лікарень та 52 заклади освіти. Більшість шкіл і садочків вдалося відремонтувати оперативно, і вони вже приймають дітей.

Нагадаємо, ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп визначив новий дедлайн завершення війни в Україні. Він хоче досягти угоди до 4 липня. Таку дату американський лідер обрав не випадково, адже в цей день відзначатимуть 250-ту річницю незалежності США.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський сказав, що щодня робить усе можливе, аби якнайшвидше наблизити мир і завершити війну. Водночас Зеленський наголосив, що шлях до миру не може полягати в тому, щоб просто погодитися на всі вимоги Кремля. Він пояснив, що поступка "в усьому, чого хоче Путін", на його думку, означатиме втрату "усього". 

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
