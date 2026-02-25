Видео
Отдавая Донбасс можно потерять и Одессу, — командир Билецкий

Отдавая Донбасс можно потерять и Одессу, — командир Билецкий

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 09:24
Потеря Одессы: угроза из-за уступок по Донбассу
Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На переговорах любые попытки отдать украинские земли в обмен на обещания мира могут обернуться катастрофой для юга и востока страны. Врага можно остановить только силой на фронте. Ведь оккупанты используют любую паузу для нового удара. Только принципиальная борьба за каждый метр земли гарантирует безопасность тыловым городам.

Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в собственной колонке Украинской правды, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Угроза для Одессы

Андрей Билецкий напомнил, что четыре года назад враг мечтал захватить Киев за считанные дни, но встретил яростное сопротивление обычных людей. Украина выстояла не благодаря чуду, а благодаря сознательному выбору сотен тысяч граждан сражаться до конца. За все время полномасштабной войны враг так и не смог полностью оккупировать ни одну область Украины. По словам Билецкого, решающую роль сыграли не договоренности, а сотни тысяч украинцев, которые сознательно стали к борьбе. Во время боев на Киевщине россияне отступали, бросая технику и оружие. Часть трофеев до сих пор используется украинскими подразделениями. Командир предостерег, что отказ от Донбасса создаст опасный прецедент и поставит под угрозу новые регионы, в частности Одессу.

"Если сегодня мы откажемся от своей земли и людей на Донбассе, то где гарантии, что завтра такая же судьба не будет ждать Харьков, Одессу, Запорожье или Херсон", — заявил Андрей Билецкий.

Пауза в войне

Он отметил, что Россия использует любую паузу для перегруппировки и подготовки реванша. По его убеждению, главный миротворец — это украинский солдат на передовой, а настоящий мир возможен только тогда, когда противник остановлен по линии фронта.

"Россиянам не удалось взять Киев за три дня. Не удалось сломать Украину за четыре года. И не удастся выгрызть нашу капитуляцию обманом", — подытожил он.

4 года войны

За 1462 дня большой войны Одесса подверглась тяжелым ударам, а самым критическим стал 2025 год, когда на регион обрушилась почти половина всех атак. За это время в городе погибли 145 мирных жителей, среди которых 10 детей, а более 635 человек получили ранения. Война оставила шрамы и на архитектуре. В частности в Одессе повреждено 245 памятников культурного наследия. Несмотря на разрушения, город активно восстанавливается. Серьезные убытки понесла и социальная сфера, ведь под обстрелы попали 11 больниц и 52 учебных заведения. Большинство школ и садиков удалось отремонтировать оперативно, и они уже принимают детей.

Напомним, мы сообщали, что президент США Дональд Трамп определил новый дедлайн завершения войны в Украине. Он хочет достичь соглашения до 4 июля. Такую дату американский лидер выбрал не случайно, ведь в этот день будут отмечать 250-ю годовщину независимости США.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ежедневно делает все возможное, чтобы как можно быстрее приблизить мир и завершить войну. В то же время Зеленский отметил, что путь к миру не может заключаться в том, чтобы просто согласиться на все требования Кремля. Он пояснил, что уступка "во всем, чего хочет Путин", по его мнению, будет означать потерю "всего".

Одесса переговоры нападение Одесская область угрозы Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
