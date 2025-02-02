В Одесі відбулася акція на підтримку військовополонених

Дитина з плакатом у руках на акції FreeAzov в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 лютого, на центральній вулиці Одеси знову звучать голоси тих, хто не зламався під тягарем невідомості. Родичі військовополонених та зниклих безвісти бійців вийшли на акцію FreeAzov, щоб нагадати всім: їхні рідні досі чекають порятунку та обмінів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Акція FreeAzov в Одесі

У руках — плакати, на яких написані імена, заклики до влади та суспільства не забувати про тих, хто став щитом для України. Кожен із присутніх сьогодні на Дерибасівській має свою історію — про біль, надію та боротьбу, яка не закінчується.

Дівчина на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Не бачила батька п'ять місяців...

Серед учасників — дівчина, яка міцно стискає у руках плакат із фотографією свого батька. Вона каже, що прийшла сюди не лише заради себе й рідної людини, а й заради всіх, хто втратив зв’язок зі своїми, кого розлука роздирає зсередини.

"Я вийшла, щоб підтримати всіх, хто опинився в такій ситуації, як я, і нагадати людям, що війна триває. Мій тато зник п’ять місяців тому в Кліщіївці, і я досі не знаю, що з ним. Сподіваюся дізнатися правду", — говорить Людмила.

Людмила чекає новин про батька уже 5 місяців. Фото: Новини.LIVE

Людина тримає плакат на акції FreeAzov в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Молоді люди, які приєдналися до акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Шукаю сина понад рік...

Поруч стоїть жінка, яка не лише шукає сина, а й вирішила продовжити його справу. Вона — військовослужбовиця, яка щодня виконує обов’язок перед країною, але в душі залишається матір’ю, яка чекає.

"Мого сина Нікіту ми шукаємо вже рік і два місяці. Я вирішила продовжити його справу і пішла на службу до ВМС України. Влітку пробувала свої сили у 3-й штурмовій бригаді, але через вік не змогла залишитися. Тепер я на військовому кораблі. Вірю, що наші діти знайдуться, що наші захисники повернуться. Тому я тут", — розповідає матір захисника Оксана.

Мати зниклого безвісти захисника Оксана. Фото: Новини.LIVE

Дитина тримає плакат у руках на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Дівчата прийшли підтримати полоненого друга. Фото: Новини.LIVE

"Чекайте і вірте" — ці слова стали гаслом акції. Вони звучали з вуст кожної матері, дружини, дитини, які продовжують боротьбу за своїх рідних.

Дівчина розмовляє телефоном під час акції. Фото: Новини.LIVE

Дівчина тримає плакат у руках під час акції FreeAzov. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, біля Оперного театру в Києві відбулася масштабна акція на підтримку українських військовополонених. Люди вкотре вийшли на акцію Free Azov. Також ми писали, що подібна акція відбулась 1 лютого у Львові. У центрі міста зібралися сотні людей аби нагадати про воїнів, які досі перебувають у Росії.