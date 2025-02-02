В Одессе состоялась акция в поддержку военнопленных

Ребенок с плакатом в руках на акции FreeAzov в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 2 февраля, на центральной улице Одессы снова звучат голоса тех, кто не сломался под бременем неизвестности. Родственники военнопленных и пропавших без вести бойцов вышли на акцию FreeAzov, чтобы напомнить всем: их родные, до сих пор ждут спасения и обменов.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция FreeAzov в Одессе

В руках — плакаты, на которых написаны имена, призывы к власти и обществу не забывать о тех, кто стал щитом для Украины. Каждый из присутствующих сегодня на Дерибасовской имеет свою историю — о боли, надежде и борьбе, которая не заканчивается.

Девушка на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Не видела отца пять месяцев...

Среди участников — девушка, которая крепко сжимает в руках плакат с фотографией своего отца. Она говорит, что пришла сюда не только ради себя и родного человека, но и ради всех, кто потерял связь со своими, кого разлука раздирает изнутри.

"Я вышла, чтобы поддержать всех, кто оказался в такой ситуации, как я, и напомнить людям, что война продолжается. Мой папа пропал пять месяцев назад в Клещеевке, и я до сих пор не знаю, что с ним. Надеюсь узнать правду", — говорит Людмила.

Людмила ждет новостей об отце уже 5 месяцев. Фото: Новини.LIVE

Человек держит плакат на акции FreeAzov в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Молодые люди, которые присоединились к акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ищу сына больше года...

Рядом стоит женщина, которая не только ищет сына, но и решила продолжить его дело. Она — военнослужащая, которая ежедневно выполняет долг перед страной, но в душе остается матерью. Она ждет.

"Моего сына Никиту мы ищем уже год и два месяца. Я решила продолжить его дело и пошла на службу в ВМС Украины. Летом пробовала свои силы в 3-й штурмовой бригаде, но из-за возраста не смогла остаться. Теперь я на военном корабле. Верю, что наши дети найдутся, что наши защитники вернутся. Поэтому я здесь", — рассказывает мать защитника Оксана.

Мать пропавшего без вести защитника Оксана. Фото: Новини.LIVE

Ребенок держит плакат в руках на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Девушки пришли поддержать пленного друга. Фото: Новини.LIVE

"Ждите и верьте" — эти слова стали лозунгом акции. Они звучали из уст каждой матери, жены, ребенка, которые продолжают борьбу за своих родных.

Девушка разговаривает по телефону во время акции. Фото: Новини.LIVE

Девушка держит плакат в руках во время акции FreeAzov. Фото: Новини.LIVE

Напомним, возле Оперного театра в Киеве состоялась масштабная акция в поддержку украинских военнопленных. Люди в очередной раз вышли на акцию Free Azov. Также мы писали, что подобная акция состоялась 1 февраля во Львове. В центре города собрались сотни людей, чтобы напомнить о воинах, которые до сих пор находятся в России.