Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеса — останній етап впровадження Служби 112 в Україні, — МВС arrow

Одеса — останній етап впровадження Служби 112 в Україні, — МВС

11 липня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеса — останній етап впровадження Служби 112 в Україні, — МВС
Заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко. Фото: МВС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Україні впроваджується робота Служби 112. Вона має запрацювати на всій території країни до кінця 2024 року. Одеса та Крим стануть останніми регіонами, де запрацює служба.

Про це заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко повідомив в ефірі телеканалу "Суспільне".

Читайте також:

Служба 112 в Україні

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка, початково Служба 112 стартувала в місті Києві з 1 липня, але подальші кроки будуть спрямовані на охоплення центрального макрорегіону. До нього приєднаються такі області, як Київська, Житомирська, Вінницька, Черкаська та Чернігівська.

Наступним етапом розгортання буде західний макрорегіон з комунікаційним центром у Львові. Це охопить такі області, як Рівненська, Волинська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська. 

Далі буде розширення мережі обслуговування та відкриття центру в місті Дніпро, яке охопить Дніпропетровську, Полтавську, Сумську, Харківську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. Кінцевим етапом буде впровадження Служби 112 в Одесі та південних регіонах, включаючи Автономну Республіку Крим.

"Якщо говорити про Дніпро і Одесу, то тут, безумовно, багато буде залежати від безпекової ситуації. Проте, відповідно до нашого плану, до кінця 2024 року вся Україна має бути покрита такими центрами, і можливість зателефонувати за єдиним номером 112 буде у громадян на території всієї країни", — зазначив Леонід Тимченко.

Переваги Служби 112

Переваги єдиного номера 112 — зокрема можливість викликати декілька служб одночасно у ситуаціях, коли це необхідно. Це розвантажує служби реагування та сприяє ефективному використанню ресурсів.

"Перевага від єдиного номера 112 — коли є необхідність викликати декілька служб одночасно. Це може бути або приліт ракети, або ДТП із постраждалими. Наприклад, коли автомобіль горить, необхідно викликати, окрім поліції, ще ДСНС та екстрену медичну допомогу. Це тепер можна зробити за одним номером 112", — додав Леонід Тимченко.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ (МВС) повноцінно впровадило службу 112 у Києві. Це єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій. Зі стартом роботи Служби 112 в столиці, до центру надійшло понад 14 тисяч дзвінків, проте тільки близько 2 тисячі з них потребували додаткового залучення спеціалізованих екстрених служб. Це свідчить про те, що частина дзвінків є непрофільними і можуть бути вирішені без негайного втручання служб реагування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз