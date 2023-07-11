Одеса — останній етап впровадження Служби 112 в Україні, — МВС

Заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко. Фото: МВС

В Україні впроваджується робота Служби 112. Вона має запрацювати на всій території країни до кінця 2024 року. Одеса та Крим стануть останніми регіонами, де запрацює служба.

Про це заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко повідомив в ефірі телеканалу "Суспільне".

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За словами заступника міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка, початково Служба 112 стартувала в місті Києві з 1 липня, але подальші кроки будуть спрямовані на охоплення центрального макрорегіону. До нього приєднаються такі області, як Київська, Житомирська, Вінницька, Черкаська та Чернігівська.

Наступним етапом розгортання буде західний макрорегіон з комунікаційним центром у Львові. Це охопить такі області, як Рівненська, Волинська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська.

Далі буде розширення мережі обслуговування та відкриття центру в місті Дніпро, яке охопить Дніпропетровську, Полтавську, Сумську, Харківську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. Кінцевим етапом буде впровадження Служби 112 в Одесі та південних регіонах, включаючи Автономну Республіку Крим.

"Якщо говорити про Дніпро і Одесу, то тут, безумовно, багато буде залежати від безпекової ситуації. Проте, відповідно до нашого плану, до кінця 2024 року вся Україна має бути покрита такими центрами, і можливість зателефонувати за єдиним номером 112 буде у громадян на території всієї країни", — зазначив Леонід Тимченко.

Переваги Служби 112

Переваги єдиного номера 112 — зокрема можливість викликати декілька служб одночасно у ситуаціях, коли це необхідно. Це розвантажує служби реагування та сприяє ефективному використанню ресурсів.

"Перевага від єдиного номера 112 — коли є необхідність викликати декілька служб одночасно. Це може бути або приліт ракети, або ДТП із постраждалими. Наприклад, коли автомобіль горить, необхідно викликати, окрім поліції, ще ДСНС та екстрену медичну допомогу. Це тепер можна зробити за одним номером 112", — додав Леонід Тимченко.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ (МВС) повноцінно впровадило службу 112 у Києві. Це єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій. Зі стартом роботи Служби 112 в столиці, до центру надійшло понад 14 тисяч дзвінків, проте тільки близько 2 тисячі з них потребували додаткового залучення спеціалізованих екстрених служб. Це свідчить про те, що частина дзвінків є непрофільними і можуть бути вирішені без негайного втручання служб реагування.