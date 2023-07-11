Одесса — последний этап внедрения Службы 112 в Украине, — МВД

Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко. Фото: МВД

В Украине внедряется работа Службы 112. Она должна заработать по всей территории страны до конца 2024 года. Одесса и Крым станут последними регионами, где заработает служба.

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко сообщил в эфире телеканала "Суспільне".

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По словам заместителя министра внутренних дел Украины Леонида Тимченко, первоначально Служба 112 стартовала в Киеве с 1 июля, но дальнейшие шаги будут направлены на охват центрального макрорегиона. В него войдут такие области, как Киевская, Житомирская, Винницкая, Черкасская и Черниговская.

Следующим этапом развертывания станет западный макрорегион с коммуникационным центром во Львове. Это охватит такие области, как Ровенская, Волынская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская.

Далее следует расширение сети обслуживания и открытия центра в городе Днепр, которое охватит Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Конечным этапом станет внедрение Службы 112 в Одессе и южных регионах, включая Автономную Республику Крым.

"Если говорить о Днепре и Одессе, то здесь, безусловно, многое будет зависеть от ситуации безопасности. Однако, согласно нашему плану, до конца 2024 года вся Украина должна быть покрыта такими центрами, и возможность позвонить по единому номеру 112 будет у граждан на территории всей страны", — отметил Леонид Тимченко.

Преимущества Службы 112

Преимущества единого номера 112, в частности, — возможность вызвать несколько служб одновременно в ситуациях, когда это необходимо. Это разгружает службы реагирования и способствует эффективному использованию ресурсов.

"Преимущество от единственного номера 112 — когда необходимо вызвать несколько служб одновременно. Это может быть либо прилет ракеты, либо ДТП с пострадавшими. Например, когда автомобиль горит, необходимо вызвать, кроме полиции, еще ГСЧС и экстренную медицинскую помощь. Это теперь можно сделать по одному номеру 112", — добавил Леонид Тимченко.

Напомним, Министерство внутренних дел (МВД) полноценно внедрило службу 112 в Киеве. Это единственный номер для всех чрезвычайных ситуаций. Со стартом работы Службы 112 в столице, в центр поступило более 14 тысяч звонков, однако только около 2 тысяч из них нуждались в дополнительном привлечении специализированных экстренных служб. Это свидетельствует о том, что часть звонков непрофильная и может быть решена без немедленного вмешательства служб реагирования.