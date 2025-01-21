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Одеса пахне кокаїном — відомий бренд випустив цікаву свічку

21 січня 2025 18:07
Рвачова Анастасія - редактор
Одеський бренд випустив свічку з цікавим ароматом
Свічка з запахом Одеси. Фото: скриншот з сайту магазину
Рвачова Анастасія - редактор

Одеський бренд Benya&Zubrik презентував свічку з "суто одеським ароматом", що здивувала багатьох покупців. В описі до товару зазначено, що свічка наповнена запахами кокаїну та смаженої картоплі, що викликало неабияку увагу у мережі.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з сайту магазину

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Попри маркетинг виявилось, що склад свічки значно відрізняється від заявленого. Вона насправді має аромат цитрусів — лимона, апельсина та бергамота.

"Сюрприз: у свічці ви знайдете нотки лимона, апельсина та бергамота, а не те, що ви подумали. Інакше вона коштувала б від $100", — коментує виробник. 

Яка вартість

Свічка, що має непередбачувану іронічну назву, коштує 685 гривень. Попри свою несподівану композицію, товар вже активно обговорюють у соціальних мережах. На сайті зазначено, що залишилося лише п'ять одиниць цього аромату, що додає товару ще більшої популярності серед шанувальників оригінальних подарунків.

Вартість скандальної свічки. Фото: скришот з сайту магазину
Вартість скандальної свічки. Фото: скришот з сайту магазину 

Нагадаємо, ми писали, що можна подарувати дитині у 2025 році. 

Також ми повідомляли, що зі стильних речей можна подарувати своїй дівчині.

Одеса Новини Одеси свічка відомі бренди вартість

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17:35 Погода значно погіршиться — прогноз Укргідрометцентру на завтра

17:34 Гороховський звернувся до військових щодо виплат на monobank

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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