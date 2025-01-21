Одеський бренд випустив свічку з цікавим ароматом

Свічка з запахом Одеси. Фото: скриншот з сайту магазину

Одеський бренд Benya&Zubrik презентував свічку з "суто одеським ароматом", що здивувала багатьох покупців. В описі до товару зазначено, що свічка наповнена запахами кокаїну та смаженої картоплі, що викликало неабияку увагу у мережі.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з сайту магазину.

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Попри маркетинг виявилось, що склад свічки значно відрізняється від заявленого. Вона насправді має аромат цитрусів — лимона, апельсина та бергамота.

"Сюрприз: у свічці ви знайдете нотки лимона, апельсина та бергамота, а не те, що ви подумали. Інакше вона коштувала б від $100", — коментує виробник.

Яка вартість

Свічка, що має непередбачувану іронічну назву, коштує 685 гривень. Попри свою несподівану композицію, товар вже активно обговорюють у соціальних мережах. На сайті зазначено, що залишилося лише п'ять одиниць цього аромату, що додає товару ще більшої популярності серед шанувальників оригінальних подарунків.

Вартість скандальної свічки. Фото: скришот з сайту магазину

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