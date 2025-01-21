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Одесса пахнет кокаином — известный бренд выпустил свечу

21 января 2025 18:07
Рвачова Анастасия - редактор
Одесский бренд выпустил свечу с интересным ароматом
Свеча с запахом Одессы. Фото: скриншот с сайта магазина
Рвачова Анастасия - редактор

Одесский бренд Benya&Zubrik презентовал свечу с "сугубо одесским ароматом", которая удивила многих покупателей. В описании к товару указано, что свеча наполнена запахами кокаина и жареной картошки, что вызвало большое внимание в сети.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали с сайта магазина.

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Несмотря на маркетинг оказалось, что состав свечи значительно отличается от заявленного. Она на самом деле имеет аромат цитрусов — лимона, апельсина и бергамота.

"Сюрприз: в свече вы найдете нотки лимона, апельсина и бергамота, а не то, что вы подумали. Иначе она стоила бы от 100 долларов", — комментирует производитель.

Какая стоимость

Свеча, имеющая непредсказуемое ироничное название, стоит 685 гривен. Несмотря на свою неожиданную композицию, товар уже активно обсуждают в социальных сетях. На сайте указано, что осталось всего пять единиц этого аромата, что добавляет товару еще большей популярности среди поклонников оригинальных подарков.

Стоимость скандальной свечи. Фото: скришот с сайта магазина
Стоимость скандальной свечи. Фото: скришот с сайта магазина;

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Одесса Новости Одессы свеча известные бренды стоимость

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18:41 Сточные воды на 4 миллиона – одесский институт провел тендер

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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