Акція в Одесі: рідні військовополонених закликають приєднатися

Дівчинка з плакатом у руках. Фото: Новини.LIVE

В Одесі відбулася щотижнева акція, де рідні українських військовополонених і небайдужі громадяни зібралися, щоб нагадати про тих, хто досі в полоні. Захід традиційно розпочався хвилиною мовчання та виконанням гімну.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція FreeAzov в Одесі

У серці Одеси, на Дерибасівській, 3 листопада пройшла акція FreeAzov, що стала символом незламної волі рідних військовополонених. Учасники акції, серед яких були родичі військових, активісти та прості одесити, зібралися з плакатами та гаслами: "Згадуй не лише в день обміну", "Поверніть Азов", "Мовчання — це також знаряддя вбивства".

Дівчата з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Акція в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Діти чекають батьків

Олександра, одна з учасниць акції, прийшла підтримати батька своєї подруги Ксенії, який уже 20 місяців перебуває в полоні.

"Цивільні не повинні забувати про тих, хто перебуває у полоні, зник безвісти або прямо зараз виборює нашу свободу. Я вважаю що такі акції важливі, адже це своєрідна підтримка родин військовополонених", — сказала дівчина.

Учасниця акції Олександра. Фото: Новини.LIVE

Дитина тримає плакат у руках. Фото: Новини.LIVE

Дівчата з плакатами у руках. Фото: Новини.LIVE

Варто пам'ятати про захисників кожен день

Організатори акції також акцентують на важливості таких заходів. Вони закликають пам’яті про захисників, які віддали своє життя та свободу за Україну.

"Це не просто мітинг, це — прояв нашої солідарності і незламності. Ми хочемо, щоб родини полонених знали: вони не самі. Ми повинні бути їхніми голосами, щоб вони повернулися додому", — сказала організаторка акції Анна Пажера.

Жінка з плакатом у руках. Фото: Новини.LIVE

Люди на Дерибасівській з плакатом. Фото: Новини.LIVE

Серед учасників акції й Володимир. Він уже понад три роки чекає з полону свого брата. Чоловік каже, що постійно виходить на акції та закликає робити це й інших.

"Ми втратили з ним зв'язок десь два роки назад. До цього він мав можливість писати нам листи, але зараз зв'язку немає ніякого", — каже чоловік.

Володимир, чекає з полону брата. Фото: Новини.LIVE

У центрі Одеси мітингувальники запалили лампадки. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, акції на підтримку військовополонених проходять не лише в Одесі, а й в інших містах України. Проте Дерибасівська стала символом незламності духу одеситів, які не забувають про своїх героїв.

Нагадаємо, низка країн зобов'язалися допомогти у поверненні дітей з РФ. Також Росія перешкоджає поверненню викрадених українських дітей та утримує їх у неналежних умовах.