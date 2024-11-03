Акция в Одессе: родные военнопленных призывают присоединиться

Девочка с плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

В Одессе состоялась еженедельная акция, где родные украинских военнопленных и неравнодушные граждане собрались, чтобы напомнить о тех, кто до сих пор находится в плену. Мероприятие традиционно началось минутой молчания и исполнением гимна.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция FreeAzov в Одессе

В сердце Одессы, на Дерибасовской, 3 ноября прошла акция FreeAzov, ставшая символом несокрушимой воли родных военнопленных. Участники акции, среди которых были родственники военных, активисты и простые одесситы, собрались с плакатами и лозунгами: "Вспоминай не только в день обмена", "Верните "Азов", "Молчание — это тоже орудие убийства".

Девушка с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Акция в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Дети ждут родителей

Александра, одна из участниц акции, пришла поддержать отца своей подруги Ксении, который уже 20 месяцев находится в плену.

"Гражданские не должны забывать о тех, кто находится в плену, пропал без вести или прямо сейчас борется за нашу свободу. Я считаю, что такие акции важны, ведь это своеобразная поддержка семей военнопленных", — сказала девушка.

Участница акции Александра. Фото: Новини.LIVE

Ребенок держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Девушки с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Стоит помнить о защитниках каждый день

Организаторы акции также акцентируют внимание на важности таких мероприятий. Они призывают помнить о защитниках, отдавших свою жизнь и свободу за Украину.

"Это не просто митинг, это проявление нашей солидарности и несгибаемости. Мы хотим, чтобы семьи пленных знали: они не сами. Мы должны быть их голосами, чтобы они вернулись домой", — сказала организатор акции Анна Пажера.

Женщина с плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Люди на Дерибасовской с плакатом. Фото: Новини.LIVE

Среди участников акции и Владимир. Он уже более трех лет ждет из плена своего брата. Мужчина говорит, что постоянно выходит на акции, и призывает делать это и другим.

"Мы потеряли с ним связь где-то два года назад. До этого он имел возможность писать нам письма, но сейчас связи нет никакой", — говорит мужчина.

Владимир, ждет из плена брата. Фото: Новини.LIVE

В центре Одессы митингующие зажгли лампадки. Фото: Новини.LIVE

Отметим, акции в поддержку военнопленных проходят не только в Одессе, но и других городах Украины. Однако Дерибасовская стала символом несокрушимости духа одесситов, не забывающих о своих героях.

Напомним, ряд стран обязались помочь в возвращении детей из РФ. Также Россия препятствует возвращению похищенных детей и удерживает их в ненадлежащих условиях.