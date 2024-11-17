В Одесі лунають вибухи, Росія атакує з Чорного моря

Одеса під атакою — в місті не працює електротранспорт
Росія вчергове атакує Україні зокрема й Одещину. Зранку в регіоні пролунало уже з десяток вибухів. Відомо, що в деяких районах зникло світло.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
В Одесі немає світла
За повідомленнями мерії наразі в місті зупинений весь електротранспорт. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково.
В Одесі немає водопостачання
Окрім цього, містяни повідомляють, що у деяких районах Одеси також зникла вода.
Наразі в місті ще триває повітряна тривога. Одеситів просять залишатися в укриттях.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, у Києві після ранкових вибухів палає дах будинку, є постраждалі. Також 17 листопада зранку вибухи лунали і в Миколаївській області.
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