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Одеса під атакою — в місті не працює електротранспорт

17 листопада 2024 07:56
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі лунають вибухи, Росія атакує з Чорного моря
Запуск ракети з літака. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Росія вчергове атакує Україні зокрема й Одещину. Зранку в регіоні пролунало уже з десяток вибухів. Відомо, що в деяких районах зникло світло. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Допис мера Одеси. Фото: скриншот

В Одесі немає світла

За повідомленнями мерії наразі в місті зупинений весь електротранспорт. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково. 

Одеса під масованою атакою — в місті не працює електротранспорт - фото 2
Повідомлення про зупинку електротранспорту. Фото: скриншот

В Одесі немає водопостачання

Окрім цього, містяни повідомляють, що у деяких районах Одеси також зникла вода.

Одеса під масованою атакою — в місті не працює електротранспорт - фото 3
Повідомлення про відсутність води. Фото: скриншот

Наразі в місті ще триває повітряна тривога. Одеситів просять залишатися в укриттях.

Одеса під масованою атакою — в місті не працює електротранспорт - фото 4
Повідомлення очільника ОВА. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, у Києві після ранкових вибухів палає дах будинку, є постраждалі. Також 17 листопада зранку вибухи лунали і в Миколаївській області. 

Одеса вибух Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси атака

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