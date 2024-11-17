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Одесса под атакой — в городе не работает электротранспорт

17 ноября 2024 07:56
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе раздаются взрывы, Россия атакует с Черного моря
Запуск ракеты с самолета. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Россия в очередной раз атакует Украину, в том числе и Одесчину. Утром в регионе прозвучало уже с десяток взрывов. Известно, что в некоторых районах исчез свет.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Сообщение мэра Одессы. Фото: скриншот

В Одессе нет света

По сообщениям мэрии, в городе остановлен весь электротранспорт. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

Одесса под массированной атакой - в городе не работает электротранспорт - фото 2
Уведомление об остановке электротранспорта. Фото: скриншот

В Одессе нет водоснабжения

Кроме того, горожане сообщают, что в некоторых районах Одессы также исчезла вода.

Одесса под массированной атакой - в городе не работает электротранспорт - фото 3
Уведомление об отсутствии воды. Фото: скриншот

В городе еще продолжается воздушная тревога. Одесситов просят оставаться в укрытиях.

Одесса под массированной атакой - в городе не работает электротранспорт - фото 4
Уведомление руководителя ОВА. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в Киеве после утренних взрывов пылает крыша дома, есть пострадавшие. Также утром 17 ноября взрывы раздавались и в Николаевской области.

Одесса взрыв Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы атака

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