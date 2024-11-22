Блекаути в Одесі взимку: чи планують люди їхати за кордон

Дівчина заправляє генератор. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Росія продовжує використовувати Україну як полігон для випробування нового озброєння. Цього тижня ворог вперше вдарив по нашій території балістичною ракетою середньої дальності типу "Орешнік", яка створена на базі міжконтинентальної ракети РС-26. Крім того, з настанням холодів продовжуються удари по критичній інфраструктурі, через які в Одесі залишається одна з найскладніших ситуацій зі світлом.

Через загострення ситуації журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, чи планують вони перезимувати за кордоном.

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Атаки на Одесу

Попри часті обстріли та відключення світла, більшість одеситів не планують залишати своє місто чи виїжджати за кордон. Люди зберігають оптимізм, пристосовуються до складних умов і вірять у краще майбутнє для Одеси та України. Для багатьох залишатися вдома — це частина їхньої стійкості та підтримки країни.

"Не планую нікуди виїжджати, я люблю свою країну і не хочу з неї їхати у важкі часи. До укриття під час тривог не спускаюся — я живу на першому поверсі і використовую правило двох стін", — розповідає Діана.

Одеситка Діана. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Інша одеситка Олена зізнається, що вже звикла до вибухів, тому не планує покидати рідне місто. В укриття вона не ходить, жартуючи, що дістатися туди швидше, ніж прилетить ракета, все одно не встигне.

"Не планую. Навіщо кудись їхати вже зараз? Війна давно і так триває, ми вже звикли до цих вибухів. Просто перечікуємо все вдома, бо поки добіжиш до укриття, вже немає в цьому ніякого сенсу", — додає Олена.

Одеситка Олена. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Безпека в Одесі

Відомий одеський комік Олег Філімонов жартує, що блекаути — не причина покидати Одесу, адже саме тут його родина, рідний дім і море, яке завжди надихає. До того ж він облаштував власне укриття, де навіть у найскладніші моменти можна залишатися з гумором і спокоєм.

"Я не буду нікуди виїжджати, планую залишитися в Одесі. Тут мій дім. І хоча тут страшно, всім людям зараз страшно, ми лишаємося. Облаштували собі вдома маленьке безпечне укриття та йдемо до нього під час тривоги. Я іноді не дуже хочу, але дружина змушує", — ділиться Олег Філімонов.

Гуморист Олег Філімонов. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Одесити залишаються, тому що тут їхні близькі, робота та звичне життя, яке вони не хочуть покидати. Проте Катерина каже, що після останніх обстрілів Одеси її родина почала частіше прислухатися до тривог і спускатися до укриттів, розуміючи: краще провести кілька хвилин у безпеці, ніж ризикувати життям.

"Не поїду нікуди. Тут родина, робота. І не знаю навіть, куди їхати. Єдине, що після останніх атак на Одесу стали частіше спускатися до укриття. Бо дійсно страшно зараз стало", — зазначає Катерина.

Одеситка Катерина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Виїзд з Одеси

Деякі одесити поки не планують залишати місто, але вже замислюються про це. Наприклад, Крістіна зізнається, що залишатиметься вдома, поки ситуація не стане критичною, але якщо обстріли почастішають, вона буде змушена їхати за кордон у пошуках безпеки.

"Поки що не планую, але в думках така ідея є. Сидимо, чекаємо, в укриття не йдемо, бо до нього довго бігти. А на вулиці не дуже безпечно", — підсумовує Крістіна.

Одеситка Крістіна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Попри обстріли, відсутність тепла та води і постійну небезпеку, одесити понад усе люблять своє місто та не поспішають його покидати. Адже Одеса для кожного з них — Мама, з якою вони разом переживають усі труднощі та вірять у краще майбутнє!

Нагадаємо, вранці 21 листопада росіяни вперше запустили з Астраханської області по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету.

У відеозверненні президент РФ Володимир Путін заявив, що для удару по Дніпру російські військові застосували гіперзвукову ракету "Орєшнік". Також він додав, що "Росія й надалі випробовуватиме новітні озброєння по тих об'єктах, які вирішить самостійно".