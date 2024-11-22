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Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

22 ноября 2024 22:37
Рвачова Анастасия - редактор
Блэкауты в Одессе зимой: планируют ли люди ехать за границу
Девушка заправляет генератор. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Рвачова Анастасия - редактор

Россия продолжает использовать Украину в качестве полигона для испытания нового вооружения. На этой неделе враг впервые ударил по нашей территории баллистической ракетой средней дальности типа "Орешник", созданной на базе межконтинентальной ракеты РС-26. Кроме того, с наступлением холодов продолжаются удары по критической инфраструктуре, из-за которых в Одессе остается одна из самых сложных ситуаций со светом.

В связи с обострением ситуации журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, планируют ли они перезимовать за границей.

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Несмотря на частые обстрелы и отключение света, большинство одесситов не планируют покидать свой город или уезжать за границу. Люди сохраняют оптимизм, приспосабливаются к сложным условиям и верят в лучшее будущее для Одессы и Украины. Для многих оставаться дома — это часть их устойчивости и поддержки страны.

"Не планирую никуда уезжать, я люблю свою страну и не хочу из нее ехать в трудные времена. В укрытие во время тревог не спускаюсь — я живу на первом этаже и использую правило двух стен", — рассказывает Диана.

Одесситка Диана. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Диана. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Другая одесситка Елена признается, что уже привыкла к взрывам, поэтому не планирует покидать родной город. В укрытие она не ходит, шутя, что добраться туда быстрее, чем прилетит ракета, все равно не успеет.

"Не планирую. Зачем куда-то ехать уже сейчас? Война давно и так идет, мы уже привыкли к этим взрывам. Просто пережидаем все дома, потому что пока добежишь до укрытия, уже нет в этом никакого смысла", — добавляет Елена.

Одесситка Елена. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Елена. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Безопасность в Одессе

Известный одесский комик Олег Филимонов шутит, что блэкауты — не причина покидать Одессу, ведь именно здесь его семья, родной дом и всегда вдохновляющее море. К тому же он обустроил собственное укрытие, где даже в самые сложные моменты можно оставаться с юмором и спокойствием.

"Я не буду никуда уезжать, планирую остаться в Одессе. Здесь мой дом. И хотя здесь страшно, всем людям сейчас страшно, мы остаемся. Обустроили себе дома маленькое безопасное укрытие и идем в него во время тревоги. Я иногда не очень хочу, но жена заставляет", — делится Олег Филимонов.

Юморист Олег Филимонов. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Юморист Олег Филимонов. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Одесситы остаются, потому что здесь их близкие, работа и привычная жизнь, которую они не хотят покидать. Однако Екатерина говорит, что после последних обстрелов Одессы ее семья стала чаще прислушиваться к тревогам и спускаться к укрытиям, понимая: лучше провести несколько минут в безопасности, чем рисковать жизнью.

"Не поеду никуда. Здесь семья, работа. И не знаю даже, куда ехать. Единственное, что после последних атак на Одессу стали чаще спускаться в укрытие. Потому что действительно страшно сейчас стало", — отмечает Екатерина.

Одесситка Екатерина. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Екатерина. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Выезд из Одессы

Некоторые одесситы пока не планируют покидать город, но уже задумываются об этом. К примеру, Кристина признается, что будет оставаться дома, пока ситуация не станет критической, но если обстрелы участятся, она будет вынуждена ехать за границу в поисках безопасности.

"Пока не планирую, но мысленно такая идея есть. Сидим, ждем, в укрытие не идем, потому что к нему долго бежать. А на улице не очень безопасно", — заключает Кристина.

Одесситка Кристина. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Кристина. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Несмотря на обстрелы, отсутствие тепла и воды и постоянную опасность, одесситы больше всего любят свой город и не спешат его покидать. Ведь Одесса для каждого из них — Мама, с которой они вместе испытывают все трудности и верят в лучшее будущее!

Напомним, утром 21 ноября россияне впервые запустили из Астраханской области по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету.

В видеообращении президент РФ Владимир Путин заявил, что для удара по Днепру российские военные применили гиперзвуковую ракету "Орешник". Также он добавил, что "Россия и дальше будет испытывать новейшие вооружения по тем объектам, которые решит самостоятельно".

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Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

21:35 В ГУР сообщили, будет ли РФ серийно производить ракеты "Орешник"

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