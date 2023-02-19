Одесити на узбережжі годують чайок й фотографуються, - фоторепортаж Новини.LIVE.

Одесити насолоджуються прогулянками біля моря

Весна в повітрі відчувається, не дивлячись на похмуру погоду з прохолодою від моря. В останній день вихідних важлива кожна мить.

Як одесити відпочивають на узбережжі Чорного моря бачила фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська.

Без сонця гріє атмосфера біля моря. Одесити традиційно вибралися на прогулянку у вихідний. У повітрі витає романтичний дух.

Сьогодні на морі штиль, тож люди прихопили з собою хліб, аби нагодувати чайок, які гойдаються на хвилях дуже близько до людей. Через красивий захід сонця все узбережжя перетворилося на найбільшу в місті фотозону.