Одесситы на побережье кормят чаек и фотографируются - фоторепортаж Новости.LIVE.

Одесситы наслаждаются прогулками у моря

Весна в воздухе ощущается, несмотря на пасмурную погоду с прохладой от моря. В последний день выходных важно каждое мгновение.

Как одесситы отдыхают на побережье Черного моря, видела фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская.

Без солнца греет атмосфера у моря. Одесситы традиционно выбрались на прогулку в выходной. В воздухе витает романтический дух.

Сегодня на море штиль, поэтому люди прихватили с собой хлеб, чтобы накормить качающихся на волнах чаек очень близко к людям. Из-за красивого заката все побережье превратилось в самую большую в городе фотозону.