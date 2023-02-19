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Одесса романтичная: город глазами фотографа Новини.LIVE

19 февраля 2023 19:05
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Одесситы на побережье кормят чаек и фотографируются - фоторепортаж Новости.LIVE.
Одесситы наслаждаются прогулками у моря
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Весна в воздухе ощущается, несмотря на пасмурную погоду с прохладой от моря. В последний день выходных важно каждое мгновение.

Как одесситы отдыхают на побережье Черного моря, видела фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская.

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Без солнца греет атмосфера у моря. Одесситы традиционно выбрались на прогулку в выходной. В воздухе витает романтический дух.

Сегодня на море штиль, поэтому люди прихватили с собой хлеб, чтобы накормить качающихся на волнах чаек очень близко к людям. Из-за красивого заката все побережье превратилось в самую большую в городе фотозону.

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