Одеса стане кінцевою точкою нової газової артерії з Греції

Одеса стане кінцевою точкою нової газової артерії з Греції

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 15:40
Оновлено: 15:42
Газовий коридор до Одеси з Греції — деталі домовленостей
Спеціалісти працюють на газовому об'єкту. Фото ілюстративне: Укртрансзв'язок

Україна та Греція працюють над створенням газового коридору, який простягнеться від Олександруполіса до Одеси. Завдяки цьому наша країна отримає доступ до стабільних джерел енергії.

Про це під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

Одеса стане кінцевою точкою нового газового маршруту

Відомо, що майбутній енергетичний коридор пройде через Грецію, Болгарію, Румунію та Молдову та завершиться на півдні України. Одеса у цьому маршруті виступатиме важливим приймальним вузлом, здатним забезпечити країну додатковими потоками газу, зокрема зрідженого природного газу, який розвантажить українську енергосистему та зменшить залежність від російських ресурсів.

Що отримає Україна

Завдяки новому коридору Україна зможе користуватися надійнішими та передбачуванішими джерелами енергії. Це особливо важливо на тлі військових загроз і цілеспрямованих атак ворога на українську енергосистему.

Нагадаємо, Україна та Греція підписали угоду про продаж природного газу. Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає від Греції газ в січні 2026 року.

Володимир Зеленський Одеса Греція Одеська область газопостачання Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
