Одесса станет конечной точкой новой газовой артерии из Греции

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 15:40
обновлено: 15:42
Газовый коридор в Одессу из Греции - детали договоренностей
Специалисты работают на газовом объекта. Фото иллюстративное: Укртранссвязь

Украина и Греция работают над созданием газового коридора, который протянется от Александруполиса до Одессы. Благодаря этому наша страна получит доступ к стабильным источникам энергии.

Об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Одесса станет конечной точкой нового газового маршрута

Известно, что будущий энергетический коридор пройдет через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову и завершится на юге Украины. Одесса в этом маршруте будет выступать важным приемным узлом, способным обеспечить страну дополнительными потоками газа, в частности сжиженного природного газа, который разгрузит украинскую энергосистему и уменьшит зависимость от российских ресурсов.

Что получит Украина

Благодаря новому коридору Украина сможет пользоваться более надежными и предсказуемыми источниками энергии. Это особенно важно на фоне военных угроз и целенаправленных атак врага на украинскую энергосистему.

Напомним, Украина и Греция подписали соглашение о продаже природного газа. Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от Греции газ в январе 2026 года.

Владимир Зеленский Одесса Греция Одесская область газоснабжение Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
