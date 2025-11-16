Газовый коридор в Одессу из Греции - детали договоренностей

Одесса станет конечной точкой новой газовой артерии из Греции
Украина и Греция работают над созданием газового коридора, который протянется от Александруполиса до Одессы. Благодаря этому наша страна получит доступ к стабильным источникам энергии.
Об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Одесса станет конечной точкой нового газового маршрута
Известно, что будущий энергетический коридор пройдет через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову и завершится на юге Украины. Одесса в этом маршруте будет выступать важным приемным узлом, способным обеспечить страну дополнительными потоками газа, в частности сжиженного природного газа, который разгрузит украинскую энергосистему и уменьшит зависимость от российских ресурсов.
Что получит Украина
Благодаря новому коридору Украина сможет пользоваться более надежными и предсказуемыми источниками энергии. Это особенно важно на фоне военных угроз и целенаправленных атак врага на украинскую энергосистему.
Напомним, Украина и Греция подписали соглашение о продаже природного газа. Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от Греции газ в январе 2026 года.
